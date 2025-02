Saltillo: Necropsia revela causas naturales en fallecimiento de Beatriz, mujer presuntamente agredida por su pareja

La Fiscalía General del Estado de Coahuila dio a conocer los resultados de la necropsia realizada bajo el protocolo de feminicidio a Beatriz Virgen “N”, quien perdió la vida en Saltillo el pasado fin de semana.

De acuerdo con el dictamen forense, la causa del fallecimiento de la mujer de 67 años fue insuficiencia respiratoria aguda, secundaria a presión intracraneal por derrame cerebral.

Asimismo, la necropsia no reveló la presencia de lesiones en el cuerpo, descartando indicios de agresión física. Por ello, no hay personas detenidas, ya que no se configuró un delito.

Inicialmente, se reportó que la mujer habría sido víctima de una agresión presuntamente perpetrada por su pareja sentimental, un hombre 30 años menor que ella. Sin embargo, tras los resultados de la necropsia, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer completamente los hechos.

La Fiscalía señaló que seguirá el proceso correspondiente para determinar si existen otras circunstancias relacionadas con el caso, aunque hasta el momento no hay denuncias en contra de persona alguna.

Mientras tanto, la dependencia reiteró su compromiso de actuar conforme a derecho y con perspectiva de género en todos los casos de muertes de mujeres reportadas en el estado.