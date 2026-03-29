Saltillo: niño es mordido por víbora de cascabel y es trasladado al hospital

David Sebastián, de tan solo ocho años de edad, fue llevado a la Clínica 1 del Seguro Social en Saltillo tras ser atacado por una víbora de cascabel.

Todo ocurrió cuando el menor, junto a su familia, llegó en camioneta al ejido Puebla, ubicado en el kilómetro 34 de la carretera libre a Torreón. Mientras su familia convivía con otros parientes, David se bajó de la pick up y se dirigió a un corralón con maleza para hacer sus necesidades.