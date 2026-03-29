Saltillo: niño es mordido por víbora de cascabel y es trasladado al hospital
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El menor fue llevado primero a Bomberos, donde se indicó la necesidad de trasladarlo de inmediato al IMSS para recibir el antídoto
David Sebastián, de tan solo ocho años de edad, fue llevado a la Clínica 1 del Seguro Social en Saltillo tras ser atacado por una víbora de cascabel.
Todo ocurrió cuando el menor, junto a su familia, llegó en camioneta al ejido Puebla, ubicado en el kilómetro 34 de la carretera libre a Torreón. Mientras su familia convivía con otros parientes, David se bajó de la pick up y se dirigió a un corralón con maleza para hacer sus necesidades.
Jamás se percató de la serpiente, que aparentemente le saltó y se le “enroscó” cerca de la palma de la mano, terminando por herirlo en el dedo índice de la mano derecha.
Sus familiares lo trasladaron primero a la estación poniente de Bomberos, donde les informaron que necesitaba ser llevado al IMSS para aplicarle el antídoto.