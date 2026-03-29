Saltillo: niño es mordido por víbora de cascabel y es trasladado al hospital

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Saltillo
/ 29 marzo 2026
    Saltillo: niño es mordido por víbora de cascabel y es trasladado al hospital
    Familiares auxiliaron al menor y lo llevaron inicialmente a la estación de Bomberos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El menor fue llevado primero a Bomberos, donde se indicó la necesidad de trasladarlo de inmediato al IMSS para recibir el antídoto

David Sebastián, de tan solo ocho años de edad, fue llevado a la Clínica 1 del Seguro Social en Saltillo tras ser atacado por una víbora de cascabel.

Todo ocurrió cuando el menor, junto a su familia, llegó en camioneta al ejido Puebla, ubicado en el kilómetro 34 de la carretera libre a Torreón. Mientras su familia convivía con otros parientes, David se bajó de la pick up y se dirigió a un corralón con maleza para hacer sus necesidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fallece-nina-de-tres-anos-en-ambulancia-tras-complicaciones-de-salud-en-ramos-arizpe-EN19726750
$!La lesión se registró en el dedo índice de la mano derecha del niño.
La lesión se registró en el dedo índice de la mano derecha del niño. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Jamás se percató de la serpiente, que aparentemente le saltó y se le “enroscó” cerca de la palma de la mano, terminando por herirlo en el dedo índice de la mano derecha.

Sus familiares lo trasladaron primero a la estación poniente de Bomberos, donde les informaron que necesitaba ser llevado al IMSS para aplicarle el antídoto.

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