Saltillo: ‘No vale nada la vida’, dice mujer en crisis bajo puente vehicular

Una mujer que afirmó haber sido ignorada por las autoridades, protagonizó un episodio de crisis emocional la tarde de este domingo, al arrojarse al suelo bajo el puente vehicular ubicado en el cruce del bulevar Luis Echeverría Álvarez y la avenida Manuel Pérez Treviño, en Saltillo.

El incidente ocurrió minutos antes de las 15:00 horas, cuando repartidores de comida por aplicación notaron a la mujer tendida sobre el pavimento y, creyendo que se había desmayado, se detuvieron para auxiliarla.

Los testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al brindarle atención encontraron resistencia por parte de la mujer, que reaccionó de forma defensiva.

La afectada explicó que había acudido con la policía para pedir ayuda, pero no recibió respuesta. Aseguró que deseaba regresar a su domicilio para recoger sus pertenencias y marcharse, ya que no contaba con familia ni compañía, “ni siquiera un perro”, dijo. También expresó que sentía que su vida ya no tenía sentido.