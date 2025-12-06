Coahuila: En duda presupuesto para Inventario de Emisiones y Estaciones de Monitoreo

La titular de la dependencia, Susana Estens de la Garza, explicó que, respecto al inventario, el presupuesto “no está contemplado, pero buscaremos la manera de sacarlo”.

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA) informó que aún no existe certeza sobre el presupuesto que se asignará en 2026 para emitir un nuevo Inventario de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, así como para adquirir más estaciones normadas de monitoreo de la calidad del aire.

TE PUEDE INTERESAR: Tunez, Japón, Sudáfrica y Corea del Sur: los objetivos turísticos de Saltillo para el Mundial 2026

“Ya lo tenemos que renovar y tenemos que comenzar el trabajo para actualizarlo. En cuanto a calidad del aire, lo que hemos hecho es avanzar en el diagnóstico iniciado el año pasado, y esto ha sido mediante microsensores.

“Actualmente se está realizando la validación de estos sensores para poder publicar los resultados, pues se han encontrado cosas muy interesantes”, señaló Estens de la Garza.

La última actualización del inventario se realizó con base en el año 2016 y sirve “para generar información técnica actualizada que permita jerarquizar los sectores, categorías y subcategorías que contribuyen en mayor medida a la emisión de este tipo de contaminantes, con la finalidad de tomar medidas preventivas y correctivas”, según indica el documento.

El mismo inventario establece que “uno de los retos más importantes hacia el futuro será la sistematización y generación periódica de la información clave para obtener inventarios confiables y útiles para la toma de decisiones”.

Respecto a las estaciones normadas de monitoreo de calidad del aire, Estens comentó que “lo tenemos como una necesidad, una necesidad que se va a presentar, y probablemente pudiera financiarse con el impuesto sobre nómina, pero eso lo determinará el comité del ISN”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Modifican recorridos del transporte gratuito en Saltillo por caravana Coca-Cola y peregrinaciones

De acuerdo con el “Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Coahuila de Zaragoza 2017-2026 (ProAire)”, Coahuila debió comprar seis estaciones adicionales para 2026 y llegar así a 10 en total.