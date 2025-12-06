Coahuila: En duda presupuesto para Inventario de Emisiones y Estaciones de Monitoreo
Coahuila planteó tener 10 estaciones normadas de monitoreo para el año 2026 de las cuales solo cuenta con cinco
La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA) informó que aún no existe certeza sobre el presupuesto que se asignará en 2026 para emitir un nuevo Inventario de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, así como para adquirir más estaciones normadas de monitoreo de la calidad del aire.
La titular de la dependencia, Susana Estens de la Garza, explicó que, respecto al inventario, el presupuesto “no está contemplado, pero buscaremos la manera de sacarlo”.
“Ya lo tenemos que renovar y tenemos que comenzar el trabajo para actualizarlo. En cuanto a calidad del aire, lo que hemos hecho es avanzar en el diagnóstico iniciado el año pasado, y esto ha sido mediante microsensores.
“Actualmente se está realizando la validación de estos sensores para poder publicar los resultados, pues se han encontrado cosas muy interesantes”, señaló Estens de la Garza.
La última actualización del inventario se realizó con base en el año 2016 y sirve “para generar información técnica actualizada que permita jerarquizar los sectores, categorías y subcategorías que contribuyen en mayor medida a la emisión de este tipo de contaminantes, con la finalidad de tomar medidas preventivas y correctivas”, según indica el documento.
El mismo inventario establece que “uno de los retos más importantes hacia el futuro será la sistematización y generación periódica de la información clave para obtener inventarios confiables y útiles para la toma de decisiones”.
Respecto a las estaciones normadas de monitoreo de calidad del aire, Estens comentó que “lo tenemos como una necesidad, una necesidad que se va a presentar, y probablemente pudiera financiarse con el impuesto sobre nómina, pero eso lo determinará el comité del ISN”.
De acuerdo con el “Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Coahuila de Zaragoza 2017-2026 (ProAire)”, Coahuila debió comprar seis estaciones adicionales para 2026 y llegar así a 10 en total.
El documento señala que las seis estaciones se debieron adquirir para los municipios de Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, Nava, Frontera y Sabinas; sin embargo, solo se ha comprado la de Ramos Arizpe.
En ocasiones anteriores, la SMA ha informado que la compra de cada una de estas estaciones implica una inversión cercana a los ocho millones de pesos, además de un millón más para su mantenimiento anual.
En los últimos dos años, tanto la SMA como el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN) han implementado dos redes de monitoreo de la calidad del aire que miden la presencia de partículas de 2.5 y 10 micras.
Además de estos contaminantes, las estaciones normadas también miden ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO).
Estas estaciones publican de manera automática la calidad del aire de acuerdo con el Índice Aire y Salud, información que también se integra al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).
En comparación, la Zona Metropolitana de Monterrey cuenta con 15 estaciones normadas.