Saltillo permite múltiples proveedores de taxímetros para modernizar el servicio

Saltillo
/ 21 octubre 2025
    El edil señaló que los taxistas piden aumentos, pero se resisten a usar los taxímetros, una herramienta obligatoria para garantizar cobros regulados. FOTO: VANGUARDIA

Actualmente existen varias empresas proveedoras de taxímetros, a diferencia del pasado, cuando solo había una, afirma el Alcalde

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que cualquier incremento en las tarifas del servicio de taxi se evalúa de manera técnica y transparente, aunque advirtió que cualquier ajuste estará sujeto a una justificación formal y al cumplimiento de las normas vigentes por parte de los concesionarios.

Díaz González señaló que esta discusión se da en un contexto donde aún existe resistencia entre los choferes a incorporar tecnología, particularmente el uso de los taxímetros, dispositivos que permiten establecer cobros justos y regulados.

Cabe mencionar que actualmente pueden utilizar una gran variedad de servicios de taxímetros, contrario a lo que ocurría antes, que solamente era una empresa la proveedora.

“Ellos buscaban que no fuera una sola empresa quien estuviera a cargo el tema de los taxímetros y eso y ustedes saben que hace algunos meses no solamente es una empresa, sino son varias empresas que tú puedes tener el tema de taxímetro y poder escoger y poder, lo que más te convenga, poder establecerlo en tu modelo de negocio”, dijo en entrevista.

El presidente municipal subrayó que no habrá aumento de tarifas sin un sustento válido, ya que los concesionarios deben demostrar la necesidad del ajuste y cumplir con las obligaciones establecidas en el reglamento. Si creen que se debe aumentar la tarifa, “tendrían que justificarlo y fundamentar ese aumento”, puntualizó.

AUMENTAN TRASLADOS EN RUTAS TRONCALES

Como contraste, el Alcalde destacó la modernización del transporte público con las rutas troncales gratuitas, las cuales han roto récords de afluencia. “Ahorita ya vamos al alrededor de 27 mil pasajes al día en estas rutas troncales”, detalló.

Ante el éxito de estas rutas, un alza en el servicio de taxis podría resultar contraproducente para los propios concesionarios, pero el tema “se tendrá que analizar y estudiar bien este, eh, la situación”, finalizó.

Temas


Movilidad
Transporte Público

Localizaciones


Saltillo

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

