Saltillo: Philip Goyer presenta su libro ‘Reescribiendo la riqueza’ sobre finanzas personales

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    Saltillo: Philip Goyer presenta su libro ‘Reescribiendo la riqueza’ sobre finanzas personales
    El empresario canadiense, Philip Goyer, presentó su libro “Reescribiendo la riqueza”, en la Librería Carlos Monsiváis, en el centro de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El empresario canadiense busca cambiar la percepción negativa que se tiene sobre el dinero y afirmó que las recomendaciones son útiles para la actualidad y el futuro

El empresario canadiense Philip Goyer presentó este sábado 10 de octubre su libro “Reescribiendo la riqueza” en la Librería Carlos Monsiváis en el centro de Saltillo.

La obra tiene como idea principal permitir que las personas redescubran su relación con el dinero y superen el miedo y la ansiedad que provoca desde la infancia.

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“Cuando somos jóvenes nos enseñan sobre el dinero de formas equivocadas. Entonces tenemos miedo, nos da ansiedad. Nuestros padres dicen que el dinero no crece en los árboles, entonces el dinero es algo que causa emociones negativas”, comentó en entrevista para VANGUARDIA.

$!El autor destacó el carácter industrial de Saltillo, así como la presencia de universidades y el interés de sus habitantes por el conocimiento.
El autor destacó el carácter industrial de Saltillo, así como la presencia de universidades y el interés de sus habitantes por el conocimiento. CORTESÍA

El autor, que fue acompañado en la presentación por Nora Martínez y Patricia Álvarez, explicó que cambiar la perspectiva implica entender el dinero como un intercambio de tiempo de trabajo, lo que ayuda a valorar las horas de esfuerzo y modificar la historia personal.

“Empecé a ver el dinero como tiempo. ¿Cuánto tiempo me costará esto? ¿Me costará cinco horas de trabajo, una semana de trabajo? Un coche es una semana de trabajo. Entonces alguien va a trabajar toda una semana solo para pagar su coche. Tal vez escogemos un coche que es solo de tres días de trabajo en vez de uno más grande”, expuso en la entrevista.

Asimismo expuso que el libro, además de consejos financieros, cuenta con una serie de ejercicios para que el lector los ponga en práctica.

También aseguró que la asesoría financiera que determinó a partir de lo que observó en Canadá, aplica para México y además será relevante para los años futuros.

$!El escritor originario de Quebec consideró que sus propuestas financieras también son aplicables en México, donde, señaló, hace falta mayor acceso a asesoría especializada.
El escritor originario de Quebec consideró que sus propuestas financieras también son aplicables en México, donde, señaló, hace falta mayor acceso a asesoría especializada. CORTESÍA

El autor mencionó que es similar a Estados Unidos o Canadá respecto a la trampa de las deudas y el financiamiento de compras que resultan innecesarias.

“Aquí creo que fue en Cancún o Playa del Carmen, podías financiar una pizza a 12 pagos. Entonces eso no es bueno, porque estás gastando dinero que no tienes. Eso veo que es relevante aquí así como en Canadá”, afirmó.

Goyer mencionó que en México hay una escasez de recursos y de buena asesoría, lo que genera miedo ante posibles fraudes, pero destacó el interés de las personas por aprender.

$!La primera impresión de Reescribiendo la riqueza cuenta con ejemplares físicos que pueden solicitarse directamente al autor; la obra también está disponible en Amazon.
La primera impresión de Reescribiendo la riqueza cuenta con ejemplares físicos que pueden solicitarse directamente al autor; la obra también está disponible en Amazon. CORTESÍA

El originario de Quebec recordó que su primera visita a Saltillo fue hace dos años para el evento TEDx San Esteban y desde entonces ha participado en conferencias con universidades e instituciones como AMHE International.

“Pienso que (Saltillo) es hermoso. Me recuerda mucho a casa en términos de que es una ciudad muy industrial. Es una ciudad trabajadora, muy trabajadora. Hay muchas universidades, muchos estudiantes y las personas son muy educadas”, señaló.

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Durante su estancia reciente en la capital de Coahuila, el escritor también corrió el Maratón de Saltillo y visitó áreas naturales de la región como el Cañón de San Lorenzo y las montañas de Monterrey en Nuevo León.

“Voy a intentar empezar a regresar más seguido para promover mi libro, pero no por negocio o dinero, sino porque amo la ciudad y porque siento que es algo que todos deberían tener y el acceso al conocimiento debería estar ahí”, concluyó.

$!Philip Goyer señaló que las creencias sobre el dinero adquiridas durante la infancia pueden generar temor y ansiedad, por lo que propone revisar esos aprendizajes.
Philip Goyer señaló que las creencias sobre el dinero adquiridas durante la infancia pueden generar temor y ansiedad, por lo que propone revisar esos aprendizajes. CORTESÍA

Actualmente, la primera impresión de su obra cuenta con algunas copias físicas que se pueden adquirir contactándolo directamente por Instagram o WhatsApp, aunque también se encuentra disponible mediante la plataforma de Amazon.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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