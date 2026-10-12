Saltillo: Philip Goyer presenta su libro ‘Reescribiendo la riqueza’ sobre finanzas personales

El empresario canadiense Philip Goyer presentó este sábado 10 de octubre su libro “Reescribiendo la riqueza” en la Librería Carlos Monsiváis en el centro de Saltillo. La obra tiene como idea principal permitir que las personas redescubran su relación con el dinero y superen el miedo y la ansiedad que provoca desde la infancia.

“Cuando somos jóvenes nos enseñan sobre el dinero de formas equivocadas. Entonces tenemos miedo, nos da ansiedad. Nuestros padres dicen que el dinero no crece en los árboles, entonces el dinero es algo que causa emociones negativas”, comentó en entrevista para VANGUARDIA.

El autor, que fue acompañado en la presentación por Nora Martínez y Patricia Álvarez, explicó que cambiar la perspectiva implica entender el dinero como un intercambio de tiempo de trabajo, lo que ayuda a valorar las horas de esfuerzo y modificar la historia personal. “Empecé a ver el dinero como tiempo. ¿Cuánto tiempo me costará esto? ¿Me costará cinco horas de trabajo, una semana de trabajo? Un coche es una semana de trabajo. Entonces alguien va a trabajar toda una semana solo para pagar su coche. Tal vez escogemos un coche que es solo de tres días de trabajo en vez de uno más grande”, expuso en la entrevista. Asimismo expuso que el libro, además de consejos financieros, cuenta con una serie de ejercicios para que el lector los ponga en práctica. También aseguró que la asesoría financiera que determinó a partir de lo que observó en Canadá, aplica para México y además será relevante para los años futuros.

El autor mencionó que es similar a Estados Unidos o Canadá respecto a la trampa de las deudas y el financiamiento de compras que resultan innecesarias. “Aquí creo que fue en Cancún o Playa del Carmen, podías financiar una pizza a 12 pagos. Entonces eso no es bueno, porque estás gastando dinero que no tienes. Eso veo que es relevante aquí así como en Canadá”, afirmó. Goyer mencionó que en México hay una escasez de recursos y de buena asesoría, lo que genera miedo ante posibles fraudes, pero destacó el interés de las personas por aprender.

El originario de Quebec recordó que su primera visita a Saltillo fue hace dos años para el evento TEDx San Esteban y desde entonces ha participado en conferencias con universidades e instituciones como AMHE International. “Pienso que (Saltillo) es hermoso. Me recuerda mucho a casa en términos de que es una ciudad muy industrial. Es una ciudad trabajadora, muy trabajadora. Hay muchas universidades, muchos estudiantes y las personas son muy educadas”, señaló.

Durante su estancia reciente en la capital de Coahuila, el escritor también corrió el Maratón de Saltillo y visitó áreas naturales de la región como el Cañón de San Lorenzo y las montañas de Monterrey en Nuevo León. “Voy a intentar empezar a regresar más seguido para promover mi libro, pero no por negocio o dinero, sino porque amo la ciudad y porque siento que es algo que todos deberían tener y el acceso al conocimiento debería estar ahí”, concluyó.

Actualmente, la primera impresión de su obra cuenta con algunas copias físicas que se pueden adquirir contactándolo directamente por Instagram o WhatsApp, aunque también se encuentra disponible mediante la plataforma de Amazon.