Saltillo: Ponen en marcha el pozo Paraíso 1 para fortalecer el abasto de agua

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 10 febrero 2026
    Saltillo: Ponen en marcha el pozo Paraíso 1 para fortalecer el abasto de agua
    El pozo aportará 8 litros por segundo adicionales a la red de agua potable FOTO: CORTESÍA

La obra refuerza el suministro en el nororiente de la ciudad

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad, el alcalde Javier Díaz González puso en marcha el pozo Paraíso 1, obra que permitirá incorporar 8 litros por segundo adicionales a la red de distribución de agua potable en el nororiente de Saltillo.

Con una inversión de 1.2 millones de pesos, este pozo contribuirá a mejorar el abastecimiento en alrededor de 10 colonias, beneficiando directamente a más de 5 mil 700 usuarios, además de reforzar el servicio en el Corredor Industrial de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Inician pavimentación en la colonia San Juanita para mejorar movilidad

El gerente general de Aguas de Saltillo, Iván José Vicente García, reconoció el respaldo del alcalde y del Gobierno del Estado de Coahuila, destacando que la coordinación entre instancias ha sido clave para concretar obras que fortalecen el sistema de agua potable en la capital.

$!Se realizó una inversión de 1.2 millones de pesos para su puesta en marcha.
Se realizó una inversión de 1.2 millones de pesos para su puesta en marcha. FOTO: CORTESÍA

Detalló que el pozo Paraíso 1, ubicado en el parque La Aurora, es el primero que se acondiciona en 2026, y permitirá aumentar la capacidad de respuesta del sistema ante contingencias, así como reforzar estratégicamente uno de los puntos más importantes de la red de distribución.

Los trabajos incluyeron obra civil, equipamiento electromecánico, líneas de conducción, filtros y acciones complementarias, lo que garantiza su adecuada operación y prolonga su vida útil.

“El objetivo de esta recuperación es fortalecer el caudal total que se conduce y almacena en el sistema, permitiendo una operación más estable y eficiente, especialmente en periodos de alta demanda, y promoviendo al mismo tiempo una extracción de agua más sustentable, responsable y respetuosa con el medio ambiente”, refirió Iván José Vicente García.

Vicente García subrayó que el objetivo principal es lograr una operación más estable y eficiente, especialmente durante periodos de alta demanda, al tiempo que se impulsa una extracción de agua sustentable y responsable con el medio ambiente.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Javier Díaz el Torneo Interprepas ‘Saltillo Tiene Talento’

Las colonias República, Maestros, Insurgentes, ISSSTE, Guanajuato, Oceanía, Europa, Doctores y Alpes se encuentran entre las principales beneficiadas con esta obra.

“Con esta obra reafirmamos nuestro compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura hidráulica, iniciando el año con acciones concretas que fortalecen el servicio de agua potable para la ciudad”, puntualizó Iván José Vicente García.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Servicios Públicos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mano amiga

Mano amiga
true

Bad Bunny: Un mensaje de paz que contrasta con el divisionismo de Trump
true

POLITICÓN: ¿Apertura o simulación? Movimiento Ciudadano en Coahuila abre ‘casting’ de candidaturas ciudadanas
La SICT considera importante la conectividad interna en un proyecto de la talla del tren de pasajeros.

SICT: tren de pasajeros tendrá más viajes Saltillo-Monterrey; obra arranca ‘en próximos días’
Los funcionarios de Trump han dicho que sus políticas energéticas han sido dictadas por la creciente demanda de energía.

Expertos condenan la agenda antiambiental de Trump
Ricardo Trevilla explicó que el permiso expedido es para utilizar ametralladoras de los calibres 7.62 y 5.56.

Autoriza Defensa a Coahuila usar armas de uso exclusivo del Ejército
Un nuevo estudio a gran escala aporta pruebas de los beneficios cognitivos del café y el té, si tienen cafeína y se consumen con moderación.

De 2 a 3 tazas de café al día pueden reducir el riesgo de demencia, pero no si es descafeinado
El gobierno de Nicaragua ha eliminado recientemente la exención de visa para ciudadanos de Cuba, cerrando una ruta clave hacia Estados Unidos.

Nicaragua bloquea una popular ruta de Cuba hacia EU