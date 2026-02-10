Saltillo: Ponen en marcha el pozo Paraíso 1 para fortalecer el abasto de agua

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad, el alcalde Javier Díaz González puso en marcha el pozo Paraíso 1, obra que permitirá incorporar 8 litros por segundo adicionales a la red de distribución de agua potable en el nororiente de Saltillo.

Con una inversión de 1.2 millones de pesos, este pozo contribuirá a mejorar el abastecimiento en alrededor de 10 colonias, beneficiando directamente a más de 5 mil 700 usuarios, además de reforzar el servicio en el Corredor Industrial de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Inician pavimentación en la colonia San Juanita para mejorar movilidad

El gerente general de Aguas de Saltillo, Iván José Vicente García, reconoció el respaldo del alcalde y del Gobierno del Estado de Coahuila, destacando que la coordinación entre instancias ha sido clave para concretar obras que fortalecen el sistema de agua potable en la capital.