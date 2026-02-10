Saltillo: Ponen en marcha el pozo Paraíso 1 para fortalecer el abasto de agua
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La obra refuerza el suministro en el nororiente de la ciudad
Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad, el alcalde Javier Díaz González puso en marcha el pozo Paraíso 1, obra que permitirá incorporar 8 litros por segundo adicionales a la red de distribución de agua potable en el nororiente de Saltillo.
Con una inversión de 1.2 millones de pesos, este pozo contribuirá a mejorar el abastecimiento en alrededor de 10 colonias, beneficiando directamente a más de 5 mil 700 usuarios, además de reforzar el servicio en el Corredor Industrial de la ciudad.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Inician pavimentación en la colonia San Juanita para mejorar movilidad
El gerente general de Aguas de Saltillo, Iván José Vicente García, reconoció el respaldo del alcalde y del Gobierno del Estado de Coahuila, destacando que la coordinación entre instancias ha sido clave para concretar obras que fortalecen el sistema de agua potable en la capital.
Detalló que el pozo Paraíso 1, ubicado en el parque La Aurora, es el primero que se acondiciona en 2026, y permitirá aumentar la capacidad de respuesta del sistema ante contingencias, así como reforzar estratégicamente uno de los puntos más importantes de la red de distribución.
Los trabajos incluyeron obra civil, equipamiento electromecánico, líneas de conducción, filtros y acciones complementarias, lo que garantiza su adecuada operación y prolonga su vida útil.
“El objetivo de esta recuperación es fortalecer el caudal total que se conduce y almacena en el sistema, permitiendo una operación más estable y eficiente, especialmente en periodos de alta demanda, y promoviendo al mismo tiempo una extracción de agua más sustentable, responsable y respetuosa con el medio ambiente”, refirió Iván José Vicente García.
Vicente García subrayó que el objetivo principal es lograr una operación más estable y eficiente, especialmente durante periodos de alta demanda, al tiempo que se impulsa una extracción de agua sustentable y responsable con el medio ambiente.
TE PUEDE INTERESAR: Presenta Javier Díaz el Torneo Interprepas ‘Saltillo Tiene Talento’
Las colonias República, Maestros, Insurgentes, ISSSTE, Guanajuato, Oceanía, Europa, Doctores y Alpes se encuentran entre las principales beneficiadas con esta obra.
“Con esta obra reafirmamos nuestro compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura hidráulica, iniciando el año con acciones concretas que fortalecen el servicio de agua potable para la ciudad”, puntualizó Iván José Vicente García.