Saltillo: preparan operativo de seguridad por partido de la Selección Mexicana vs Ecuador

El Gobierno Municipal de Saltillo implementará un operativo especial de seguridad en la Alameda Zaragoza, la calle Victoria y el bulevar Venustiano Carranza, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los aficionados que acudan a celebrar el partido entre las selecciones de México y Ecuador. El alcalde Javier Díaz González informó que las dos pantallas gigantes instaladas en los terrenos del Fut Fest transmitirán en vivo el encuentro, como parte de las actividades recreativas que se desarrollan en el Biblioparque Norte.

“Vamos a prepararnos de la mejor manera para atender a la gente que acuda a las dos pantallas. Claro que ambas estarán transmitiendo el juego y queremos que sea una fiesta para los saltillenses, una fiesta para toda la gente”, expresó el edil. Díaz González exhortó a las familias y a la ciudadanía a llegar con anticipación para ocupar su lugar de manera ordenada y disfrutar del evento con tranquilidad.

Asimismo, hizo un llamado a celebrar un posible triunfo de la Selección Mexicana de forma responsable y respetuosa en los puntos tradicionales de reunión del centro de la ciudad. “Invitamos a las y los saltillenses a que, después de un triunfo de la Selección Mexicana, festejen de manera civilizada, con cordura y, sobre todo, en paz”, concluyó el Alcalde.

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