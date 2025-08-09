Saltillo proyecta 7 obras por más de 183 millones de pesos para antes de que concluya 2025

Saltillo se prepara para concretar diversas obras de alto impacto antes de que concluya 2025, con una inversión total de 183.9 millones de pesos, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Finanzas.

Entre los proyectos destacan la construcción de una cubierta multipanel en el edificio de manufactura del Tecnológico de Saltillo, con una inversión de 73.3 millones de pesos, y la prolongación de la vialidad Nazario Ortiz de Vito Alessio Robles hasta la calle Alameda Zaragoza, cuya ejecución contempla 69.6 millones de pesos, más 21.9 millones para la etapa de puentes.

TE PUEDE INTERESAR: Más caras casas al norte de Saltillo que en Cumbres Monterrey

La Casa Cuna será beneficiada con la rehabilitación del edificio contiguo, con una inversión de 9.3 millones de pesos.