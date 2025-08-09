Saltillo proyecta 7 obras por más de 183 millones de pesos para antes de que concluya 2025

Estacionamientos, un centro de atención integral en adicciones, mejoras en salud mental y obras de infraestructura vial forman parte del paquete de inversiones que el Gobierno de Coahuila busca concluir antes de finalizar el año

Saltillo
/ 9 agosto 2025
Saltillo se prepara para concretar diversas obras de alto impacto antes de que concluya 2025, con una inversión total de 183.9 millones de pesos, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Finanzas.

Entre los proyectos destacan la construcción de una cubierta multipanel en el edificio de manufactura del Tecnológico de Saltillo, con una inversión de 73.3 millones de pesos, y la prolongación de la vialidad Nazario Ortiz de Vito Alessio Robles hasta la calle Alameda Zaragoza, cuya ejecución contempla 69.6 millones de pesos, más 21.9 millones para la etapa de puentes.

TE PUEDE INTERESAR: Más caras casas al norte de Saltillo que en Cumbres Monterrey

La Casa Cuna será beneficiada con la rehabilitación del edificio contiguo, con una inversión de 9.3 millones de pesos.

$!70 millones de pesos se invierten en la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza.
70 millones de pesos se invierten en la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza. FOTO: ARCHIVO

En el antiguo Hospital del Niño se construirá un Centro de Atención Integral de Adicciones para la Región Sureste, con un presupuesto de 4.8 millones de pesos. En este mismo edificio, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, ha señalado que también se impulsará un centro especializado en salud mental para atender a municipios cercanos a Saltillo.

Asimismo, el edificio de la Auditoría Superior del Estado contará con una nueva bodega y un estacionamiento, con una inversión total de 5 millones de pesos.

Este presupuesto etiquetado deberá aplicarse en los próximos meses para concluir y entregar las obras, que ya registran avances en el bulevar Nazario Ortiz y en el antiguo Hospital del Niño.

