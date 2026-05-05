Sujeto se lanza al paso de los vehículos y lo atropellan, en Saltillo

Un hombre, bajo los efectos de las drogas, se lanzó al paso de vehículos en movimiento y uno de ellos lo embistió, dejándolo gravemente herido.

Todo ocurrió la noche de este martes, sobre el carril con dirección al oriente del bulevar Fundadores, antes del puente peatonal que conecta Valle de las Flores con Fundadores. El hombre, quien se identificó como Mariano N., de aproximadamente 30 años de edad, fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital General de Saltillo.

Según testigos, la persona bajó corriendo del puente peatonal y se dirigió directamente hacia un vehículo Chevrolet Aveo que circulaba por la zona. El conductor logró esquivarlo y dio aviso inmediato al sistema de emergencias 911, desde donde se enviaron patrullas de la Policía Municipal. Minutos más tarde, el hombre fue embestido por otro automóvil, cuyo conductor huyó del lugar; como evidencia, quedó un espejo lateral tirado en la vía.

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Tras el atropello, el hombre, malherido, se fue “gateando” por el bulevar, con la intención de cruzar al carril contrario. Fue hasta la llegada de oficiales de la Comisaría de Seguridad que el afectado fue resguardado y abordado a una patrulla para su protección.

Los elementos le brindaron primeros auxilios y, al no responder a los llamados de los paramédicos, lo colocaron en una camilla. El estado de salud del herido se reporta como estable y permanecerá internado. El afectado mencionó ser originario de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, y que en Saltillo duerme bajo los puentes del distribuidor vial El Sarape.