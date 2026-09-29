Saltillo: realizan trabajos de limpieza y mantenimiento en Parques de la Cañada

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de mantenimiento en áreas verdes y plazas públicas de la colonia Parques de la Cañada, al sur de la ciudad. Las labores estuvieron a cargo de cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, que atendieron los espacios ubicados entre las calles Paseo de las Amapolas, Paseo de los Azahares y Paseo de las Azucenas.

En estos puntos se realizaron trabajos de retiro de maleza, basura y desechos acumulados, además de poda y mantenimiento general de las áreas verdes. De manera paralela, personal municipal llevó a cabo trabajos de reparación y mantenimiento de semáforos en distintos puntos de Saltillo. Entre los sitios atendidos se encuentra el cruce del bulevar Emilio Arizpe de la Maza y la Avenida 20, a la altura de la colonia Lomas de Lourdes.

También se realizaron labores de limpieza y deshierbe en el camellón central del bulevar Miguel Hidalgo, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Benito Juárez. De acuerdo con el Gobierno Municipal, estas acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento de espacios públicos, áreas verdes, vialidades e infraestructura urbana. El alcalde Javier Díaz González señaló que las labores continuarán en distintos sectores de la ciudad, con atención a las necesidades relacionadas con el mantenimiento de espacios públicos y vialidades.