Saltillo: realizan trabajos de limpieza y mantenimiento en Parques de la Cañada

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    Saltillo: realizan trabajos de limpieza y mantenimiento en Parques de la Cañada
    En estos espacios se retiró maleza, basura y desechos acumulados. CORTESÍA

Cuadrillas atendieron áreas verdes ubicadas entre Paseo de las Amapolas, Paseo de los Azahares y Paseo de las Azucenas

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de mantenimiento en áreas verdes y plazas públicas de la colonia Parques de la Cañada, al sur de la ciudad.

Las labores estuvieron a cargo de cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, que atendieron los espacios ubicados entre las calles Paseo de las Amapolas, Paseo de los Azahares y Paseo de las Azucenas.

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En estos puntos se realizaron trabajos de retiro de maleza, basura y desechos acumulados, además de poda y mantenimiento general de las áreas verdes.

De manera paralela, personal municipal llevó a cabo trabajos de reparación y mantenimiento de semáforos en distintos puntos de Saltillo. Entre los sitios atendidos se encuentra el cruce del bulevar Emilio Arizpe de la Maza y la Avenida 20, a la altura de la colonia Lomas de Lourdes.

$!También se realizaron trabajos de poda y mantenimiento general de las áreas verdes.
También se realizaron trabajos de poda y mantenimiento general de las áreas verdes. CORTESÍA

También se realizaron labores de limpieza y deshierbe en el camellón central del bulevar Miguel Hidalgo, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Benito Juárez.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, estas acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento de espacios públicos, áreas verdes, vialidades e infraestructura urbana.

El alcalde Javier Díaz González señaló que las labores continuarán en distintos sectores de la ciudad, con atención a las necesidades relacionadas con el mantenimiento de espacios públicos y vialidades.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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