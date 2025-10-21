Saltillo: Realizarán estudiantes de la UAdeC panel sobre la IA y sus impactos sociales
El evento será en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, la entrada es gratuita y para todo público
El 28 de octubre a las 10:30 horas, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC, se realizará el panel “Inteligencia artificial, conocimiento y sociedad. Miradas desde las ciencias sociales y las humanidades” para la comunidad estudiantil y público en general.
El evento es organizado en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAdeC de Torreón. Se tiene por objetivo reflexionar el rol de la inteligencia artificial en la construcción del conocimiento científico y los retos que ello implica en lo ético, lo político y lo cultural.
Los doctores Gabino Castillo Flores y Fernando Araujo Pulido son los encargados de gestionar la participación de las ocho ponencias estudiantiles, con la moderación de Alejandro Cuellar Gómez. La entrada será libre y abierta a todo público interesado.
La invitación al Panel busca “abrir un espacio de diálogo interdisciplinario sobre las transformaciones que la inteligencia artificial introduce en los modos de conocer, investigar y actuar socialmente”.
La importancia de discutir cómo la inteligencia artificial está cada vez más en la vida cotidiana individual y colectiva tiene que ver con la adaptabilidad de la sociedad a los cambios tecnológicos y los desafíos que estos representan.
Este diálogo por parte de la comunidad estudiantil de la UAdeC buscará reflexionar sobre estos temas que siguen dando de qué hablar.