Saltillo reconoce a ambientalistas y fortalece combate a incendios forestales

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la entrega del Premio a la Protección del Medio Ambiente 2026, además de nuevas unidades para el combate de incendios forestales e incentivos económicos para brigadistas municipales, como parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento en materia ambiental. Durante el evento, realizado en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el edil destacó que la conservación de los recursos naturales requiere la participación conjunta de ciudadanía, instituciones educativas, comunidad científica y autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

“Con el apoyo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, hoy reconocemos a mujeres y hombres que han hecho del cuidado de nuestro entorno una causa de vida; su compromiso, esfuerzo y dedicación contribuyen a construir un mejor presente y un futuro más sostenible para las próximas generaciones de saltillenses”, señaló. Como parte de las acciones para fortalecer la protección de las áreas naturales, el Municipio entregó tres camionetas equipadas para la atención y combate de incendios forestales, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de las brigadas municipales.

Asimismo, se otorgaron incentivos económicos a brigadistas forestales en reconocimiento a su labor en la protección de la biodiversidad y la seguridad de las familias saltillenses. En la cuarta edición del Premio a la Protección del Medio Ambiente fueron reconocidos Jesús Humberto Baca Rodríguez, en la categoría de Activismo Ambiental; Esteban Garza Fishburn, rector de la Universidad Carolina, en Educación Ambiental; y Juan Carlos Loyola Licea, en Investigación Ambiental. El alcalde destacó que su administración ha impulsado políticas públicas enfocadas en el desarrollo sostenible, entre ellas la instalación del Consejo Municipal del Medio Ambiente y del Consejo de Bienestar de los Seres Sintientes, organismos orientados a fortalecer la participación ciudadana y la corresponsabilidad social.

Además, en la explanada de la Presidencia Municipal se llevó a cabo una Feria Ambiental con la participación de instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y dependencias municipales, que instalaron más de 60 módulos informativos y recreativos. Los homenajeados agradecieron el reconocimiento y destacaron la importancia del trabajo conjunto para promover la conservación de los recursos naturales, el bienestar animal y la participación ciudadana en favor del desarrollo sustentable.

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