Capacita Coahuila a 400 estudiantes motociclistas en Saltillo, Monclova y Múzquiz

Coahuila
/ 10 diciembre 2025
    Saltillo cuenta con 423 estudiantes motociclistas, seguido por San Pedro con 148 y Torreón con 145.
Saltillo lidera al estado con la mayor cantidad de estudiantes que utilizan la motocicleta como principal medio de transporte

En distintas escuelas del Estado, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) realizó durante el 2025 capacitaciones a estudiantes motociclistas.

De acuerdo a la SIDUM, fueron cerca de 400 estudiantes los beneficiados de este curso teórico práctico bajo el programa Conduce Seguro.

Las capacitaciones se dieron en los municipios de Saltillo, Monclova y Múzquiz.

De acuerdo con el Censo de Motociclistas y Ciclistas en Centros Educativos de Nivel Medio Superior en Coahuila, elaborado por la propia SIDUM y la Secretaría de Educación, Saltillo es el municipio del estado con mayor cantidad de estudiantes motociclistas.

El estudio reveló que la capital cuenta con cerca de 423 estudiantes que utilizan la motocicleta como principal medio de transporte, seguido de San Pedro con 148 y Torreón con 145.

CAPACITAN EN MOVILIDAD SEGURA

De acuerdo con Miguel Algara Acosta, titular de la SIDUM durante su segundo informe de gobierno, también se capacitó a 6 mil 800 estudiantes en el programa Conduce Tu Vida.

“En la promoción de la cultura vial y movilidad segura se pusieron en marcha programas y actividades dirigidos a diversos sectores, destacando la realización del censo de Motociclistas y Ciclistas en centros educativos en colaboración con la Secretaría de Educación, lo cual nos permitió implementar el programa Conduce tu Vida para capacitar a más de 6 mil 800 jóvenes estudiantes”, dijo el funcionario.

El programa Conduce Tu Vida está enfocado no solo a motociclistas sino a todos los estudiantes sobre acciones de seguridad vial para todos los usuarios peatones, ciclistas, conductores y es de carácter teórico lúdico.

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

