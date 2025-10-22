Saltillo: refuerzan mantenimiento vial con acciones de bacheo en colonias y Zona Centro

    Saltillo: refuerzan mantenimiento vial con acciones de bacheo en colonias y Zona Centro
    Los trabajos incluyeron limpieza de los baches, relleno con mezcla asfáltica en caliente y nivelación del pavimento. FOTO: CORTESÍA

Brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendieron reportes ciudadanos recibidos por el Chat Bot ‘Saltillo Fácil’

Como parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y mantener en óptimas condiciones la infraestructura vial, el programa “Aquí Andamos” continúa con sus labores de bacheo en diferentes puntos de la ciudad.

Brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública acudieron al oriente de Saltillo para atender reportes ciudadanos recibidos a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, disponible al 844-160-08-08. En esta zona, se repararon baches en las calles Cola de Caballo, calle 20 y calle 22, de la colonia La Amistad.

Los trabajos incluyeron limpieza de los puntos dañados del asfalto, relleno con mezcla asfáltica en caliente y nivelación, garantizando vialidades más seguras para peatones, motociclistas y automovilistas.

Además, en el Distrito Centro, brigadas de “Aquí Andamos” intervinieron la carpeta asfáltica del bulevar Francisco Coss, afectada por el intenso tráfico vehicular y las condiciones climáticas.

La reparación se llevó a cabo en el tramo comprendido entre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza y la calle Mariano Abasolo, con el objetivo de ofrecer vías más seguras y funcionales a quienes transitan por la zona.

Por medio del programa “Colonias al 100”, el gobierno municipal también atendió el pavimento dañado en calles de la colonia Lomas de Lourdes, con intervenciones en Del Caracol, Paseo de los Osos y otras vialidades de la zona.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Saltillo reafirma su compromiso de mantener la infraestructura urbana en buen estado, responder a los reportes ciudadanos y garantizar la seguridad y comodidad de quienes circulan por la ciudad.

