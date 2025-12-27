Saltillo: Regresa Saltipass que ofrece descuentos a visitantes en museos, hoteles y comercios

Saltillo
/ 27 diciembre 2025
    El Saltipass brinda beneficios en museos, hoteles, restaurantes y comercios locales, como parte de la estrategia para impulsar el turismo en la capital coahuilense. FOTO: ESPECIAL

Las promociones incluyen descuentos en recintos como el Museo del Desierto y el Museo de las Aves

Con el fin de promover el turismo en Saltillo, el Gobierno Municipal volvió a ofrecer el Saltipass, un programa de descuentos para visitantes foráneos.

El Saltipass se implementó en la Semana Santa de 2025 y ahora está disponible desde el 21 de diciembre hasta el 11 de enero en la capital coahuilense.

TE PUEDE INTERESAR: Lanzan licitación para ampliar el bulevar Las Torres, al poniente de Saltillo

Obteniendo el Saltipass, las personas visitantes tendrán 10 por ciento de descuento en el Museo del Desierto y en el Museo de las Aves. Cabe recordar que los pertenecientes a la Red Estatal de Museos son y permanecerán gratuitos.

En hoteles, hay un 10 por ciento de descuento en el Hotel Hidalgo, 15 por ciento en Paloma Inn y Hotel La Loma en Ramos Arizpe. La Gloria Mesón ofrece 8 por ciento de descuento. Voco Suites, Hyatt Place Saltillo y el Four Points By Sheraton ofrecen descuentos en el sitio.

Respecto a los restaurantes, se ofrecen distintos tipos de descuentos en la cuenta total o en bebidas. Algunos de los establecimientos más destacados son Mora Pan, Gorditas El Borrado, Tortas Hawaii, Jurassic Food & Adventure, Casa Tiyahui, Café Victoria, Tótem y Desert Brew.

También ofrecen descuentos restaurantes ubicados en el Mercado Juárez.

Los descuentos también aplican en otros establecimientos como Aguillón Beauty Supply, Manhattan Vaquera y JR Sombreros en sus múltiples sucursales.

Fotografía Carrillo, Dairy Queen, Auto Eléctrica JDF y varios establecimientos del Mercado Juárez también participan en Saltipass.

¿CÓMO SE OBTIENE EL SALTIPASS?

La obtención del Saltipass se realiza mediante la página web https://plataforma.saltillo.gob.mx/saltipass/ a través de la cual se ingresan datos como una identificación con fotografía, nombre completo y ciudad y estado de origen.

El tranvía turístico funcionará este 26, 27 y 28 de diciembre en horarios de 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 y 20:00 horas. Sale desde la Catedral de Santiago y tiene un costo de 50 pesos para niños y 80 para personas adultas.

También se ofrece un Photopportunity en Paseo Capital con motivos navideños desde el 13 de diciembre hasta el 3 de enero.

La Dirección de Turismo ofrece los números telefónicos 844 416 3992 y 844 416 3998 para atención y mayor información.

Temas


Turismo
comercio
negocios

Localizaciones


Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

