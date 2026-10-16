Saltillo: rehabilitan calles y bulevares en Loma Linda, Mirasierra y otros sectores

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene trabajos de rehabilitación de pavimento en calles de colonias y vialidades principales de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos para peatones, automovilistas y usuarios del transporte público. El alcalde Javier Díaz González informó que las cuadrillas municipales atienden distintos puntos con deterioro en la carpeta asfáltica, como parte de las jornadas permanentes de mantenimiento vial que se realizan en los sectores sur, oriente, poniente, norte y centro de la capital coahuilense.

Entre las intervenciones recientes se encuentra la rehabilitación de varios tramos de la calle Mezquite, entre Flor de Palma y Candelilla, así como de la calle Huizache, entre Guamúchil y Cactus Navideño, en la colonia Loma Linda. Asimismo, las brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron reparaciones sobre el bulevar Mirasierra, entre los bulevares Fundadores y Revolución, para mejorar las condiciones de tránsito en esta zona de la ciudad. Los trabajos también abarcaron la calle Libertad, en la Unidad Habitacional Francisco I. Madero, al sur de Saltillo, además de diversos tramos del bulevar Luis Donaldo Colosio y puntos de las colonias Puerta del Oriente y La Aurora.

A estas acciones se sumó la rehabilitación de la lateral del bulevar Fundadores, en el tramo comprendido entre la calle Mezquite, en Loma Linda, y el bulevar Misión Santa Lucía, al oriente de la ciudad. “Gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo damos respuesta a las necesidades de la población, además de mejorar la movilidad, reducir riesgos y mantener en mejores condiciones la infraestructura urbana de nuestra ciudad”, expresó el alcalde.

Díaz González reiteró que su administración continuará con estas labores de mantenimiento en diferentes sectores, con la finalidad de conservar las vialidades en mejores condiciones y facilitar los desplazamientos cotidianos de la población. Con estas intervenciones, el municipio busca fortalecer la infraestructura vial y mejorar la seguridad en los recorridos de habitantes y visitantes de Saltillo.

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