Saltillo: rehabilitan calles y bulevares en Loma Linda, Mirasierra y otros sectores

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    Saltillo: rehabilitan calles y bulevares en Loma Linda, Mirasierra y otros sectores
    Continúan trabajos de bacheo y rehabilitación. CORTESÍA

Cuadrillas municipales llegan a distintos sectores para mejorar vialidades

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene trabajos de rehabilitación de pavimento en calles de colonias y vialidades principales de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos para peatones, automovilistas y usuarios del transporte público.

El alcalde Javier Díaz González informó que las cuadrillas municipales atienden distintos puntos con deterioro en la carpeta asfáltica, como parte de las jornadas permanentes de mantenimiento vial que se realizan en los sectores sur, oriente, poniente, norte y centro de la capital coahuilense.

Rehabilitan lateral de bulevar Fundadores y limpian callejones en Saltillo

Entre las intervenciones recientes se encuentra la rehabilitación de varios tramos de la calle Mezquite, entre Flor de Palma y Candelilla, así como de la calle Huizache, entre Guamúchil y Cactus Navideño, en la colonia Loma Linda.

Asimismo, las brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron reparaciones sobre el bulevar Mirasierra, entre los bulevares Fundadores y Revolución, para mejorar las condiciones de tránsito en esta zona de la ciudad.

Los trabajos también abarcaron la calle Libertad, en la Unidad Habitacional Francisco I. Madero, al sur de Saltillo, además de diversos tramos del bulevar Luis Donaldo Colosio y puntos de las colonias Puerta del Oriente y La Aurora.

$!El Gobierno Municipal busca fortalecer la infraestructura urbana a través de sus cuadrillas.
El Gobierno Municipal busca fortalecer la infraestructura urbana a través de sus cuadrillas. CORTESÍA

A estas acciones se sumó la rehabilitación de la lateral del bulevar Fundadores, en el tramo comprendido entre la calle Mezquite, en Loma Linda, y el bulevar Misión Santa Lucía, al oriente de la ciudad.

“Gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo damos respuesta a las necesidades de la población, además de mejorar la movilidad, reducir riesgos y mantener en mejores condiciones la infraestructura urbana de nuestra ciudad”, expresó el alcalde.

Saltillo duplicará cuadrillas de bacheo y continuará con recarpeteos en lo que resta del 2026

Díaz González reiteró que su administración continuará con estas labores de mantenimiento en diferentes sectores, con la finalidad de conservar las vialidades en mejores condiciones y facilitar los desplazamientos cotidianos de la población.

Con estas intervenciones, el municipio busca fortalecer la infraestructura vial y mejorar la seguridad en los recorridos de habitantes y visitantes de Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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