Saltillo: rehabilitan el bulevar Misión Santa Lucía en Misión Cerritos

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    Saltillo: rehabilitan el bulevar Misión Santa Lucía en Misión Cerritos
    Las brigadas de Infraestructura y Obra Pública rehabilitan la carpeta asfáltica en el bulevar Misión Santa Lucía, al oriente de Saltillo. CORTESÍA

Las cuadrillas de Obra Pública intervienen el tramo entre Fundadores y Misión de la Cruz; en paralelo, realizan labores de deshierbe en las áreas verdes de Parques de la Cañada

El Ayuntamiento de Saltillo continúa con las jornadas de rehabilitación de calles y vialidades principales de la ciudad, con el objetivo, se informó, de mejorar la movilidad y la seguridad vial.

Como parte de estas labores, brigadas de Infraestructura y Obra Pública rehabilitan diversos puntos del pavimento sobre el bulevar Misión Santa Lucía, con acciones realizadas entre el bulevar Fundadores y la calle Misión de la Cruz, al oriente de la ciudad.

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El alcalde, Javier Díaz, recordó que esta vialidad conecta directamente a los habitantes de las colonias Valle de los Almendros, Misión Cerritos, Sierra Blanca y Santa Lucía, por lo que los trabajos de rehabilitación en este sector son prioritarios para mejorar los traslados de las familias.

De manera simultánea, el Gobierno Municipal reforzó las jornadas de limpieza general y deshierbe en las áreas verdes y plazas públicas de la colonia Parques de la Cañada, al sur de Saltillo.

$!El personal municipal realiza el deshierbe continuo para mantener en buenas condiciones las plazas y jardines del sector.
El personal municipal realiza el deshierbe continuo para mantener en buenas condiciones las plazas y jardines del sector. CORTESÍA

Las labores de mantenimiento se concentraron en los camellones y áreas ubicadas entre las calles Paseo de las Clavelinas y Paseo de los Lirios, así como en las localizadas entre Paseo de las Jacarandas y Paseo de las Gardenias, donde se retiraron desechos acumulados para recuperar estos espacios de convivencia.

Finalmente, el alcalde Javier Díaz reiteró que mantiene a disposición de la ciudadanía el número 844-160-08-08 del asistente virtual “Saltillo Fácil”, a través del cual se pueden reportar necesidades relacionadas con los servicios públicos para contribuir a mejorar la infraestructura y la calidad de vida de la población.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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