Saltillo: rehabilitan el bulevar Misión Santa Lucía en Misión Cerritos

El Ayuntamiento de Saltillo continúa con las jornadas de rehabilitación de calles y vialidades principales de la ciudad, con el objetivo, se informó, de mejorar la movilidad y la seguridad vial. Como parte de estas labores, brigadas de Infraestructura y Obra Pública rehabilitan diversos puntos del pavimento sobre el bulevar Misión Santa Lucía, con acciones realizadas entre el bulevar Fundadores y la calle Misión de la Cruz, al oriente de la ciudad.

El alcalde, Javier Díaz, recordó que esta vialidad conecta directamente a los habitantes de las colonias Valle de los Almendros, Misión Cerritos, Sierra Blanca y Santa Lucía, por lo que los trabajos de rehabilitación en este sector son prioritarios para mejorar los traslados de las familias. De manera simultánea, el Gobierno Municipal reforzó las jornadas de limpieza general y deshierbe en las áreas verdes y plazas públicas de la colonia Parques de la Cañada, al sur de Saltillo.

Las labores de mantenimiento se concentraron en los camellones y áreas ubicadas entre las calles Paseo de las Clavelinas y Paseo de los Lirios, así como en las localizadas entre Paseo de las Jacarandas y Paseo de las Gardenias, donde se retiraron desechos acumulados para recuperar estos espacios de convivencia. Finalmente, el alcalde Javier Díaz reiteró que mantiene a disposición de la ciudadanía el número 844-160-08-08 del asistente virtual “Saltillo Fácil”, a través del cual se pueden reportar necesidades relacionadas con los servicios públicos para contribuir a mejorar la infraestructura y la calidad de vida de la población.