Saltillo: rehabilitan pavimento en Paseo de la Reforma

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    Saltillo: rehabilitan pavimento en Paseo de la Reforma
    Los trabajos se realizaron entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle José María Lafragua. CORTESÍA

Brigadas municipales repararon tramos deteriorados en distintos sectores

Trabajos de reparación de pavimento, mantenimiento de plazas públicas y limpieza de banquetas fueron realizados por brigadas del Gobierno Municipal de Saltillo como parte del programa “Aquí Andamos”, implementado para atender vialidades y espacios públicos de la ciudad.

En materia de movilidad, las cuadrillas municipales repararon tramos deteriorados de la carpeta asfáltica sobre Paseo de la Reforma, en sentido de oriente a poniente, entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle José María Lafragua.

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El alcalde Javier Díaz González informó que estos trabajos forman parte de las acciones permanentes de rehabilitación de vialidades, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y fortalecer la seguridad de los automovilistas.

Asimismo, destacó el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para atender el desgaste del pavimento en distintos sectores de la capital coahuilense.

$!El Municipio realizó trabajos de mantenimiento en la plaza pública de la colonia Oceanía.
El Municipio realizó trabajos de mantenimiento en la plaza pública de la colonia Oceanía. CORTESÍA

De manera paralela, personal municipal realizó labores de mantenimiento en la plaza pública de la colonia Oceanía, ubicada entre las calles Samoa, Tahití e Islas Carolinas, donde se aplicó pintura a los juegos infantiles y al mobiliario urbano.

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Además, por instrucciones del alcalde, se reforzaron las labores de limpieza general en las banquetas de las calles Lomas de Lourdes y Luis Pasteur, en los sectores de las colonias Lomas de Lourdes y Valle Dorado.

Estas acciones forman parte de los trabajos municipales de mantenimiento urbano, que incluyen la rehabilitación de calles, conservación de espacios públicos y limpieza de áreas peatonales en distintos puntos de Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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