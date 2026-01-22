Saltillo: Relatan ‘víacrucis’; pacientes de hemodiálisis denuncian condiciones insalubres y cerco vial

La mañana de este jueves varias personas que reciben hemodiálisis en la empresa conocida como Hemocity bloquearon el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, para manifestar su inconformidad ante el servicio que da esta empresa a pacientes del hospital de zona No. 2 del Seguro Social.

De acuerdo con el testimonio de Lorena, hija de una paciente, cada vez que tienen que recibir el tratamiento es “una pesadilla”, al referirse a la logística para acceder al lugar.

Las irregularidades relatadas van desde fallas en el tratamiento, hasta la infraestructura inaccesible, hasta el acoso de autoridades viales y negocios vecinos.

UNA UBICACIÓN HOSTIL PARA LA DISCAPACIDAD

“La clínica, situada en un local que anteriormente albergaba un restaurante de pollos, presenta deficiencias críticas en sus alrededores. Las calles aledañas están destruidas y las banquetas son intransitables para los pacientes, ya que la mayoría llega en sillas de ruedas”, indicó la joven.

Esta falta de un área de ascenso y descenso segura ha generado un conflicto constante con los comercios cercanos. El establecimiento contiguo, una ferretería, mantiene una vigilancia estricta para evitar que los pacientes utilicen su estacionamiento, llegando incluso a correr a quienes intentan detenerse un momento.

La situación se agrava con la presencia policial. Familiares reportan que, ante la falta de estacionamiento propio de la clínica, detenerse unos minutos para bajar a un enfermo es motivo suficiente para que la Policía retire las placas de los vehículos.

”A mí ya me quitaron la placa dos veces.. .pero ¿qué más hago? si no llegas a tu sesión, no puedes dejar a tu paciente sin hemodiálisis”, relató.

A esto se suman los horarios de atención, que calificó como inhumanos, ya que muchas sesiones terminan después de las 12:00 de la noche. Esto obliga a los pacientes a buscar transporte privado o taxis a altas horas de la madrugada, incrementando sus gastos y exponiendo su seguridad.

RIESGOS A LA SALUD Y TEMOR A REPRESALIAS

El núcleo de la queja es la salud de los pacientes. Se ha reportado que varios usuarios se han sentido mal durante o después de las sesiones.