Saltillo renueva certificación ISO 9001:2015 y refuerza liderazgo nacional en competitividad

Saltillo reafirmó su posición como una de las ciudades más competitivas del país tras recibir nuevamente la certificación de la Norma Oficial Mexicana ISO 9001:2015, otorgada por la firma NEMT Register al Ayuntamiento que encabeza el alcalde Javier Díaz González. Con este reconocimiento, que el municipio ha mantenido durante dos décadas, se valida la calidad en los procesos internos, la mejora continua y la eficiencia en los servicios públicos.

Durante la entrega del documento oficial, el Alcalde destacó que este logro refleja el compromiso de las dependencias municipales por simplificar trámites y elevar la calidad de vida de la población. Subrayó que, gracias a proyectos como la Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS), el Trámite Exprés, el Visor Saltillo y el E-Catastro, el Gobierno Municipal ha logrado reducir en un 45 por ciento los tiempos y requisitos en la tramitología. Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano, explicó que el alcance de la certificación abarca los procedimientos en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción, operados por diversas áreas como Gestión Urbana, Geomática, Control Urbano, Jurídica y Calidad y Mejora Continua. Añadió que este reconocimiento es resultado del trabajo coordinado con dependencias como Distrito Centro, Protección Civil y Bomberos, y Medio Ambiente.