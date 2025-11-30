Saltillo renueva certificación ISO 9001:2015 y refuerza liderazgo nacional en competitividad
Este reconocimiento avala la mejora continua, la reducción de trámites y la profesionalización de los procesos municipales en materia de atención ciudadana y desarrollo urbano
Saltillo reafirmó su posición como una de las ciudades más competitivas del país tras recibir nuevamente la certificación de la Norma Oficial Mexicana ISO 9001:2015, otorgada por la firma NEMT Register al Ayuntamiento que encabeza el alcalde Javier Díaz González. Con este reconocimiento, que el municipio ha mantenido durante dos décadas, se valida la calidad en los procesos internos, la mejora continua y la eficiencia en los servicios públicos.
Durante la entrega del documento oficial, el Alcalde destacó que este logro refleja el compromiso de las dependencias municipales por simplificar trámites y elevar la calidad de vida de la población. Subrayó que, gracias a proyectos como la Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS), el Trámite Exprés, el Visor Saltillo y el E-Catastro, el Gobierno Municipal ha logrado reducir en un 45 por ciento los tiempos y requisitos en la tramitología.
Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano, explicó que el alcance de la certificación abarca los procedimientos en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción, operados por diversas áreas como Gestión Urbana, Geomática, Control Urbano, Jurídica y Calidad y Mejora Continua. Añadió que este reconocimiento es resultado del trabajo coordinado con dependencias como Distrito Centro, Protección Civil y Bomberos, y Medio Ambiente.
Alejandra Flores Ayala, directora de operaciones de NEMT Register, señaló que la permanencia de Saltillo dentro de los estándares de la ISO 9001:2015 confirma la capacidad del municipio para mantener orden en sus procesos, ofrecer atención transparente y sostener una cultura de servicio eficiente. “Es un esfuerzo que se ha conservado durante años y que sigue elevando la calidad institucional”, afirmó.
Al evento asistieron el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el regidor Eduardo Morelos Jiménez; el director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides; el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés; y el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, quienes coincidieron en que la continuidad de esta certificación impulsa la confianza ciudadana y fortalece el desarrollo de Saltillo.