Saltillo continúa las capacitaciones para bares y jóvenes sobre consumo responsable

Con el objetivo de promover espacios nocturnos seguros y responsables, jóvenes y empleados de diversos bares de Saltillo participaron en una nueva jornada de capacitación del programa Fiesta Segura, implementado por el Instituto Municipal de la Juventud.

La capacitación se realizó en un bar ubicado al norte de la ciudad, donde especialistas de la Coordinación Estatal de Prevención de Lesiones de la Cruz Roja abordaron temas relacionados con el consumo responsable de bebidas embriagantes, así como medidas de prevención y primeros auxilios.

Abraham Ramírez Espinoza, titular del Instituto, explicó que el propósito central de la iniciativa es garantizar que las y los jóvenes que salen a divertirse puedan hacerlo en entornos seguros, informados y con herramientas para prevenir riesgos. “El objetivo principal es crear espacios seguros en todos los sentidos para las y los jóvenes que salen a divertirse” , puntualizó.

Durante las sesiones se proyectaron mensajes de concientización en pantallas y señalética del establecimiento, recordando la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y reforzando la cultura de responsabilidad al volante.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana se sumó a las actividades con talleres de prevención del consumo de estupefacientes, además de una demostración con la unidad canina K9 sobre los métodos de detección de drogas dentro y fuera de los centros nocturnos.

Asimismo, se explicó a los asistentes el funcionamiento del protocolo “Me das una violeta”, una herramienta de atención en materia de género diseñada para brindar apoyo inmediato a mujeres que se sientan en situación de riesgo dentro de bares o establecimientos nocturnos.

El DIF Saltillo participó con una capacitación enfocada en la inclusión de personas con discapacidad en estos espacios, promoviendo prácticas que garanticen accesibilidad y respeto.

Finalmente, el Instituto Municipal de la Juventud complementó la jornada con la entrega de preservativos para fomentar una sexualidad informada y responsable entre las y los jóvenes.