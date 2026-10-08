Saltillo: repavimentan calle de la colonia Centenario con inversión de más de 2 mdp

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    Saltillo: repavimentan calle de la colonia Centenario con inversión de más de 2 mdp
    La obra se realizó sobre la calle 1 de Mayo, entre Francisco de Urdiñola y Santa Rosa, en un tramo de 588 metros. CORTESÍA

Los trabajos representaron una inversión de poco más de 2 millones de pesos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó obras de repavimentación en calles de la colonia Centenario, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura vial y las condiciones de movilidad en distintos sectores de la ciudad.

Durante el evento, Díaz González informó a habitantes de la zona que estas obras se realizan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y señaló que durante el presente periodo se invertirán 639 millones de pesos en Saltillo para rehabilitación de vialidades, infraestructura hídrica y educativa, servicios primarios y mejoramiento de espacios públicos.

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“Todos los días trabajamos muy coordinados con el gobernador Manolo Jiménez Salinas en obras y programas encaminados a mejorar la calidad de vida de la gente de Saltillo y así vamos a seguir en todos los sectores de la ciudad”, afirmó.

Por su parte, el diputado local electo Álvaro Moreira Valdés destacó que este tipo de obras tienen un impacto directo en el bienestar de las familias, al mejorar las condiciones de las calles y facilitar el tránsito.

“La obra de pavimentación que hoy se entrega en la colonia Centenario es muy importante porque se transforman las calles, así la gente puede transitar con mayor seguridad”, señaló.

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MÁS DE DOS MDP EN PAVIMENTACIÓN

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública del municipio, detalló que los trabajos se realizaron sobre la calle 1 de Mayo, entre Francisco de Urdiñola y Santa Rosa, en un tramo de 588 metros de longitud.

Explicó que las labores incluyeron bacheo profundo, barrido de la superficie, aplicación de riego de liga y colocación de una nueva capa de asfalto, además de la nivelación de los brocales.

La obra representó una inversión de poco más de 2 millones de pesos.

En representación de las y los habitantes del sector, José Isabel de la Rosa agradeció al alcalde por la rehabilitación de la vialidad y destacó las condiciones en las que fue entregada.

$!La repavimentación incluyó bacheo profundo, barrido, y colocación de una nueva capa de asfalto, detalló el Alcalde.
La repavimentación incluyó bacheo profundo, barrido, y colocación de una nueva capa de asfalto, detalló el Alcalde. CORTESÍA

“El alcalde Javier Díaz sí cumple lo que promete y lo hace por amor a Saltillo; prueba de esto es la calle que hoy entrega repavimentada”, afirmó.

En el evento también estuvieron el regidor Eduardo Morelos Jiménez, integrantes del Cabildo local, titulares de dependencias municipales, así como vecinas y vecinos de la colonia Centenario.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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