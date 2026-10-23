‘Fuerza mi compa’; luchador Pagano busca apoyar a joven atropellado que lo imitaba en Saltillo

Un gesto de solidaridad que rebasó las cuerdas del ring. Tras darse a conocer el accidente de Ricardo, un joven que se ganaba la vida caracterizándose como el luchador “Pagano” en los cruceros de Saltillo y que la semana pasada fue embestido por un motociclista, el verdadero José Pagano Pacheco reaccionó a la noticia y pidió ayuda para localizarlo. A través de sus redes sociales, el gladiador profesional mexicano —quien ha tenido participación en la Triple A (AAA) y en la WWE— compartió una imagen del joven lesionado siendo atendido por paramédicos en una ambulancia.

“¡A caray! Como que andan bien raros mis fans. Fuerza mi compa”, escribió el luchador en su publicación. Ante la respuesta de sus seguidores, Pagano no dudó en dejar un mensaje en los comentarios: “Contacto para apoyarlo ?!!!”, en clara muestra de disposición para tenderle la mano al joven. UNA HISTORIA DE EMPATÍA La historia de Ricardo, quien se pinta el rostro y porta la indumentaria del ídolo de la lucha libre para pedir monedas a los automovilistas en el cruce de la calle Fausto Vega y la calzada Francisco I. Madero, conmovió a la comunidad. De acuerdo con la información del percance, el joven fue embestido por un motociclista menor de edad el pasado 22 de octubre. El impacto lo tiró al pavimento, pero por fortuna sus lesiones no fueron de gravedad, por lo que decidió permanecer en el sitio para llegar a un acuerdo de reparación de daños, el cual fue cubierto por los padres del conductor.

En medio de la viralización del caso, los señalamientos de sus vecinos y conocidos retrataron la nobleza del joven. En la misma publicación del luchador, un usuario relató que Ricardo no solo se dedica a pedir apoyo en la calle, sino que hace tiempo detuvo a un asaltante que pretendía despojar de sus pertenencias a una persona de la tercera edad. El interés del luchador por contactar a su “doble” saltillense y la ola de comentarios positivos en redes sociales han transformado una lamentable noticia vial en un testimonio de empatía, en el que un personaje de la farándula nacional busca respaldar a quien, desde su trinchera, también personifica la fuerza y la resistencia de un ídolo de la lucha.