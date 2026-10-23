‘Fuerza mi compa’; luchador Pagano busca apoyar a joven atropellado que lo imitaba en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    ‘Fuerza mi compa’; luchador Pagano busca apoyar a joven atropellado que lo imitaba en Saltillo
    El luchador profesional José Pagano Pacheco pidió a través de redes sociales el contacto del joven para poder apoyarlo tras el accidente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El gladiador profesional de AAA y WWE reaccionó en redes sociales a la historia de Ricardo, quien fue embestido por un motociclista en un crucero; usuarios destacan que el joven llegó a detener a un asaltante

Un gesto de solidaridad que rebasó las cuerdas del ring. Tras darse a conocer el accidente de Ricardo, un joven que se ganaba la vida caracterizándose como el luchador “Pagano” en los cruceros de Saltillo y que la semana pasada fue embestido por un motociclista, el verdadero José Pagano Pacheco reaccionó a la noticia y pidió ayuda para localizarlo.

A través de sus redes sociales, el gladiador profesional mexicano —quien ha tenido participación en la Triple A (AAA) y en la WWE— compartió una imagen del joven lesionado siendo atendido por paramédicos en una ambulancia.

Motociclista embiste a payaso de crucero, en Saltillo

“¡A caray! Como que andan bien raros mis fans. Fuerza mi compa”, escribió el luchador en su publicación. Ante la respuesta de sus seguidores, Pagano no dudó en dejar un mensaje en los comentarios: “Contacto para apoyarlo ?!!!”, en clara muestra de disposición para tenderle la mano al joven.

UNA HISTORIA DE EMPATÍA

La historia de Ricardo, quien se pinta el rostro y porta la indumentaria del ídolo de la lucha libre para pedir monedas a los automovilistas en el cruce de la calle Fausto Vega y la calzada Francisco I. Madero, conmovió a la comunidad.

De acuerdo con la información del percance, el joven fue embestido por un motociclista menor de edad el pasado 22 de octubre. El impacto lo tiró al pavimento, pero por fortuna sus lesiones no fueron de gravedad, por lo que decidió permanecer en el sitio para llegar a un acuerdo de reparación de daños, el cual fue cubierto por los padres del conductor.

No ve a sexagenario, lo atropella y lo manda grave al hospital en Saltillo

En medio de la viralización del caso, los señalamientos de sus vecinos y conocidos retrataron la nobleza del joven. En la misma publicación del luchador, un usuario relató que Ricardo no solo se dedica a pedir apoyo en la calle, sino que hace tiempo detuvo a un asaltante que pretendía despojar de sus pertenencias a una persona de la tercera edad.

El interés del luchador por contactar a su “doble” saltillense y la ola de comentarios positivos en redes sociales han transformado una lamentable noticia vial en un testimonio de empatía, en el que un personaje de la farándula nacional busca respaldar a quien, desde su trinchera, también personifica la fuerza y la resistencia de un ídolo de la lucha.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Altruismo
Lucha Libre

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Taddei: Manejos turbios en el INE

Taddei: Manejos turbios en el INE
true

Vienen 10 parques industriales al corredor Coahuila-Nuevo León
true

POLITICÓN: Del INE que la 4T prometió renovar al desastre de la gestión de Taddei

Un Congreso dividido podría obligar a Trump a negociar iniciativas, enfrentar mayores obstáculos presupuestales y responder a una oposición legislativa más activa.

Demócratas tienen altas posibilidades de arrebatar la Cámara de Representantes a Trump: director editorial de The New York Times
Solo falta un trámite en materia ambiental para que pueda tener luz verde la rectificación en Los Chorros.

Buscará Jericó Abramo fechas de licitación para rectificar Los Chorros; persiste pendiente ambiental
El histórico delantero mexicano recordó sus inicios como profesional en 1976 y agradeció al fútbol por los logros que marcaron su vida.

‘Todo lo que soy es gracias al fútbol’... Hugo Sánchez rompe en llanto en la cancha de Tigres a 50 años de su debut
Coahuila obtuvo siete de las 50 medallas entregadas a nivel nacional.

¡Destaca talento estatal! Obtienen siete alumnos de Conalep Coahuila medalla al mérito académico
La primera dama, según informó su oficina, Trump y su representante trabajaron directamente con los líderes rusos y ucranianos para definir los términos del alto al fuego localizado.

Melania Trump logra valientemente un alto al fuego en Oleshky, una ciudad ucraniana al borde de una catástrofe humanitaria