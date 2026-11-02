Vuelca Mercedes-Benz en Saltillo; derriba árbol y luminaria en la colonia Lourdes

Una mujer resultó lesionada luego de volcar el automóvil que conducía sobre prolongación Francisco de Urdiñola, en la colonia Lourdes, en Saltillo, donde durante el accidente derribó parte de la infraestructura urbana y terminó impactada contra un poste. El accidente se registró cerca de las 07:00 horas, cuando la conductora de un Mercedes-Benz E500, con placas del Estado de México, transitaba con dirección al periférico.

De acuerdo con algunos testigos del accidente, la automovilista perdió el control del volante antes de llegar al cruce con el periférico Luis Echeverría Álvarez, lo que ocasionó que el vehículo se desviara de su trayectoria.

Se subió al camellón central y derribó un árbol y, posteriormente, una luminaria. Tras el impacto, volcó hacia los carriles del sentido contrario, donde terminó deteniéndose al chocar contra un poste.