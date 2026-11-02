Vuelca Mercedes-Benz en Saltillo; derriba árbol y luminaria en la colonia Lourdes
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La automovilista fue trasladada a la Clínica 1 del IMSS; el vehículo, con placas del Estado de México, fue reportado como pérdida total
Una mujer resultó lesionada luego de volcar el automóvil que conducía sobre prolongación Francisco de Urdiñola, en la colonia Lourdes, en Saltillo, donde durante el accidente derribó parte de la infraestructura urbana y terminó impactada contra un poste.
El accidente se registró cerca de las 07:00 horas, cuando la conductora de un Mercedes-Benz E500, con placas del Estado de México, transitaba con dirección al periférico.
De acuerdo con algunos testigos del accidente, la automovilista perdió el control del volante antes de llegar al cruce con el periférico Luis Echeverría Álvarez, lo que ocasionó que el vehículo se desviara de su trayectoria.
Se subió al camellón central y derribó un árbol y, posteriormente, una luminaria. Tras el impacto, volcó hacia los carriles del sentido contrario, donde terminó deteniéndose al chocar contra un poste.
Personal de socorristas de la Cruz Roja acudió al lugar para brindar atención a la conductora, quien presentó diversas lesiones, por lo que se determinó su traslado a la Clínica 1 del IMSS para recibir atención médica.
Momentos después, uno de los carriles permaneció cerrado mientras se realizaban las maniobras para retirar el automóvil. La unidad presentó daños que fueron considerados pérdida total.