Saltillo: Revisan arbolado urbano y sustituyen especies no aptas en espacios públicos

Saltillo
/ 16 octubre 2025
    Saltillo: Revisan arbolado urbano y sustituyen especies no aptas en espacios públicos
    Emmanuel Olache, titular de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, habló sobre la sustitución de árboles en espacios públicos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Algunas especies plantadas hace décadas ya no soportan las condiciones actuales; Medio Ambiente trabaja en su diagnóstico y sustitución gradual.

La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo mantiene inventarios actualizados en plazas, camellones y bulevares para evaluar el estado del arbolado urbano y detectar especies que ya no se adaptan al clima, informó el titular de la dependencia, Emmanuel Olache

“Nuestros encargados de las plazas están haciendo inventarios y valorando cómo va el arbolado en los espacios públicos”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Cuantioso robo en casa de préstamos de Parras; ladrones se llevan la caja fuerte

El funcionario recordó que, a principios de año, en Plaza de Armas se retiraron tres pinos exóticos que no soportaron el invierno, mientras que un cuarto ejemplar permanece bajo observación.

“Son árboles introducidos que no siempre resisten los frentes fríos ni el tipo de suelo local. En su momento fueron sustituidos por pinos siempre verde”, comentó.

Olache señaló que esta revisión también incluye colonias como República, Cumbres y Latino, donde parte del arbolado plantado hace más de 40 años ya cumplió su ciclo de vida.

“Son especies que no son las más idóneas para la región. La política actual es reemplazar las que no se adaptan por variedades más duraderas, como encino, palo blanco, mimbre y siempre verde, que requieren menos agua y resisten las bajas temperaturas”, agregó.

Agregó que el retiro de ejemplares se realiza únicamente bajo dictamen técnico o con aval de Protección Civil, para evitar riesgos o contagio de plagas.

“No queremos hacerlo de forma agresiva. Solo retiramos los árboles que están secos, enfermos o representan peligro”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Cae globo de cantoya en llamas en patio de la colonia Guayulera (VIDEO)

Además, comentó que el municipio mantiene el riego con agua tratada de las plantas municipales, que continúan operando bajo concesión vigente. “Seguimos regando con agua tratada; las plantas siguen activas y el servicio continúa normal”.

También llamó a la ciudadanía a participar en la conservación del arbolado eligiendo especies adecuadas para cada espacio. “Así como se elige una mascota según el lugar, hay que elegir el árbol correcto: uno que se desarrolle bien, que dé sombra y no dañe la infraestructura”, concluyó.

Temas


Ecología
Medio Ambiente

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La administración del presidente Donald Trump afirma que el gobierno liderado por Nicolás Maduro colabora con el cártel del Tren de Aragua.

¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites
Este espacio llevará los espectáculos, el entretenimiento, la gastronomía y la cultura norteña al próximo nivel, afirmó el gobernador de Coahuila durante la presentación del proyecto.

Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa tiene un impacto positivo en la movilidad urbana y en la economía de las familias.

Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo
Los nómades digitales aprovechan los tiempos de espera en las terminales de transporte para teletrabajar.

¿Cómo poder teletrabajar con wifis públicas en ‘modo seguro’?
La medida forma parte de la propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas.

Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos
true

Se puede decir.. .Que al Senador lo ‘proterotegen’
true

La futilidad ambiciosa
El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022.

Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38