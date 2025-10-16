Saltillo: Revisan arbolado urbano y sustituyen especies no aptas en espacios públicos

La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo mantiene inventarios actualizados en plazas, camellones y bulevares para evaluar el estado del arbolado urbano y detectar especies que ya no se adaptan al clima, informó el titular de la dependencia, Emmanuel Olache

“Nuestros encargados de las plazas están haciendo inventarios y valorando cómo va el arbolado en los espacios públicos”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Cuantioso robo en casa de préstamos de Parras; ladrones se llevan la caja fuerte

El funcionario recordó que, a principios de año, en Plaza de Armas se retiraron tres pinos exóticos que no soportaron el invierno, mientras que un cuarto ejemplar permanece bajo observación.

“Son árboles introducidos que no siempre resisten los frentes fríos ni el tipo de suelo local. En su momento fueron sustituidos por pinos siempre verde”, comentó.

Olache señaló que esta revisión también incluye colonias como República, Cumbres y Latino, donde parte del arbolado plantado hace más de 40 años ya cumplió su ciclo de vida.

“Son especies que no son las más idóneas para la región. La política actual es reemplazar las que no se adaptan por variedades más duraderas, como encino, palo blanco, mimbre y siempre verde, que requieren menos agua y resisten las bajas temperaturas”, agregó.

Agregó que el retiro de ejemplares se realiza únicamente bajo dictamen técnico o con aval de Protección Civil, para evitar riesgos o contagio de plagas.

“No queremos hacerlo de forma agresiva. Solo retiramos los árboles que están secos, enfermos o representan peligro”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Cae globo de cantoya en llamas en patio de la colonia Guayulera (VIDEO)

Además, comentó que el municipio mantiene el riego con agua tratada de las plantas municipales, que continúan operando bajo concesión vigente. “Seguimos regando con agua tratada; las plantas siguen activas y el servicio continúa normal”.

También llamó a la ciudadanía a participar en la conservación del arbolado eligiendo especies adecuadas para cada espacio. “Así como se elige una mascota según el lugar, hay que elegir el árbol correcto: uno que se desarrolle bien, que dé sombra y no dañe la infraestructura”, concluyó.