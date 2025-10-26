Saltillo: riña en la colonia Evaristo Pérez Arreola deja dos lesionados; uno entre la vida y la muerte

Una riña ocurrida en la colonia Evaristo Pérez Arreola, en Saltillo, dejó como resultado al menos dos personas lesionadas, una de ellas de gravedad, luego de recibir un traumatismo fuerte en la cabeza. Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando al sistema de emergencias 911 se reportó que un hombre habría sido herido con arma blanca en la cadera. TE PUEDE INTERESAR: Muere motociclista en hospital tras perder el control y chocar contra camellón en Saltillo

Al lugar, ubicado sobre la calle Las Palmas, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes se entrevistaron con una mujer que indicó que la víctima había sido trasladada por sus propios medios, por lo que los socorristas se retiraron.

Elementos de la Policía Municipal hablaron con la fémina, quien mencionó que se encontraba conviviendo en una casa marcada con el número 120 sobre la calle antes mencionada.

De manera inesperada, un grupo de personas arribó al domicilio, causando destrozos y lesionando a dos jóvenes, siendo uno de ellos el que recibió la apuñalada. Los oficiales realizaron rondines para localizar a los agresores, pero estos no fueron encontrados.

Horas más tarde, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron a la calle Barcelona para valorar a un joven de 24 años, identificado como Luis Ramón, quien presuntamente fue herido en la misma riña y huyó hacia su domicilio. De manera inmediata, fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS, donde se confirmó que presentaba un traumatismo cráneo encefálico, quedando su estado de salud delicado.