Saltillo: riña en la colonia Evaristo Pérez Arreola deja dos lesionados; uno entre la vida y la muerte

Saltillo
/ 26 octubre 2025
    Saltillo: riña en la colonia Evaristo Pérez Arreola deja dos lesionados; uno entre la vida y la muerte
    Elementos de la Policía Municipal acudieron a la colonia Evaristo Pérez Arreola tras la riña que dejó dos jóvenes lesionados. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Una discusión durante una convivencia familiar derivó en una pelea; los agresores huyeron y no fueron localizados por las autoridades

Una riña ocurrida en la colonia Evaristo Pérez Arreola, en Saltillo, dejó como resultado al menos dos personas lesionadas, una de ellas de gravedad, luego de recibir un traumatismo fuerte en la cabeza.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando al sistema de emergencias 911 se reportó que un hombre habría sido herido con arma blanca en la cadera.

TE PUEDE INTERESAR: Muere motociclista en hospital tras perder el control y chocar contra camellón en Saltillo

$!La casa donde se originó el conflicto sufrió destrozos ocasionados por los agresores.
La casa donde se originó el conflicto sufrió destrozos ocasionados por los agresores. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Al lugar, ubicado sobre la calle Las Palmas, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes se entrevistaron con una mujer que indicó que la víctima había sido trasladada por sus propios medios, por lo que los socorristas se retiraron.

Elementos de la Policía Municipal hablaron con la fémina, quien mencionó que se encontraba conviviendo en una casa marcada con el número 120 sobre la calle antes mencionada.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a uno de los heridos, quien presentó un traumatismo cráneo encefálico.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a uno de los heridos, quien presentó un traumatismo cráneo encefálico. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

De manera inesperada, un grupo de personas arribó al domicilio, causando destrozos y lesionando a dos jóvenes, siendo uno de ellos el que recibió la apuñalada.

Los oficiales realizaron rondines para localizar a los agresores, pero estos no fueron encontrados.

$!Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para localizar y detener a los responsables de la riña.
Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para localizar y detener a los responsables de la riña. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Horas más tarde, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron a la calle Barcelona para valorar a un joven de 24 años, identificado como Luis Ramón, quien presuntamente fue herido en la misma riña y huyó hacia su domicilio.

De manera inmediata, fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS, donde se confirmó que presentaba un traumatismo cráneo encefálico, quedando su estado de salud delicado.

$!Uno de los lesionados fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS debido a la gravedad de sus heridas.
Uno de los lesionados fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS debido a la gravedad de sus heridas. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Finalmente, las autoridades abrirán una carpeta de investigación para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

Temas


Seguridad
Violencia
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’