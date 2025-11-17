Saltillo: mujer con esquizofrenia se dispara en la cabeza con arma de postas

En estado delicado se encuentra una mujer de 44 años, luego de dispararse en la cabeza durante un episodio de esquizofrenia en su domicilio de la Zona Centro de Saltillo, los hechos ocurrieron la tarde de ayer domingo en una vivienda localizada en el cruce de Prolongación Urdiñola y Felipe J. Mery.

La víctima fue identificada como Isis Alejandra “N”, quien, según el reporte preliminar, tomó un arma de postas y se disparó en la sien mientras se encontraba sola en una habitación, proyectil quedó alojado en su cabeza, provocándole una lesión de entrada sin salida.

Familiares que se encontraban en la vivienda escucharon la detonación y al revisar la habitación encontraron a la mujer inconsciente en el piso, rápidamente solicitaron apoyo al Sistema de emergencias 911, que recibió el reporte alrededor de las 3:20 de la tarde de este domingo.