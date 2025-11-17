Saltillo: mujer con esquizofrenia se dispara en la cabeza con arma de postas
Una mujer de 44 años se encuentra en estado delicado tras dispararse en la cabeza en un episodio de esquizofrenia en su hogar en la Zona Centro
En estado delicado se encuentra una mujer de 44 años, luego de dispararse en la cabeza durante un episodio de esquizofrenia en su domicilio de la Zona Centro de Saltillo, los hechos ocurrieron la tarde de ayer domingo en una vivienda localizada en el cruce de Prolongación Urdiñola y Felipe J. Mery.
La víctima fue identificada como Isis Alejandra “N”, quien, según el reporte preliminar, tomó un arma de postas y se disparó en la sien mientras se encontraba sola en una habitación, proyectil quedó alojado en su cabeza, provocándole una lesión de entrada sin salida.
Familiares que se encontraban en la vivienda escucharon la detonación y al revisar la habitación encontraron a la mujer inconsciente en el piso, rápidamente solicitaron apoyo al Sistema de emergencias 911, que recibió el reporte alrededor de las 3:20 de la tarde de este domingo.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios, tras valorar la gravedad de la herida, la trasladaron al Hospital ISSSTE, donde permanece bajo atención médica especializada, familiares señalaron que la mujer ya había manifestado intenciones de hacerse daño en el pasado, pero no en situaciones de esta magnitud.
Elementos de la Policía Municipal, el Grupo de Reacción Sureste, la Policía Estatal y la Unidad de Integración Familiar acudieron al hospital para tomar conocimiento de lo ocurrido y recabar la versión de los familiares. Las autoridades no confirmaron si el arma fue asegurada en el lugar de los hechos.