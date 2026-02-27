Vinculan talento del TecNM-Saltillo con industria global: Sanhua y Questum reclutan futuros ingenieros
Empresas automotrices de alcance internacional ofrecieron pláticas en el TecNM-Saltillo para captar talento en residencias profesionales, educación dual y contratación de egresados
Con una estrategia orientada a fortalecer la empleabilidad y la vinculación efectiva con el sector productivo, el Instituto Tecnológico de Saltillo recibió a las empresas Sanhua y Questum, referentes internacionales del sector automotriz, quienes impartieron pláticas de orientación dirigidas a estudiantes interesados en realizar su residencia profesional, integrarse al modelo de educación dual o incorporarse como egresados a la industria.
La jornada fue organizada por el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, encabezado por Gloria Martínez Montemayor, quien, en representación de la directora del plantel, Ania Sánchez, dio la bienvenida a los representantes empresariales y destacó la importancia de consolidar alianzas estratégicas que impacten directamente en la formación y proyección laboral del alumnado.
Durante las sesiones informativas, los voceros de ambas compañías detallaron sus líneas de negocio, perfiles profesionales requeridos, procesos de reclutamiento y áreas de oportunidad dentro de sus operaciones, subrayando su presencia en el mercado automotriz internacional y su apuesta por el talento joven especializado.
La respuesta estudiantil fue significativa. Alumnos de distintos semestres acudieron a las charlas con el objetivo de conocer de primera mano las opciones de inserción profesional, conscientes de que este tipo de acercamientos constituyen un puente directo entre la formación académica y la dinámica real de la industria.
Con este tipo de actividades, el TecNM-Saltillo refuerza su modelo de vinculación universidad-empresa, alineado con las demandas del sector automotriz y con la meta de posicionar a sus egresados en entornos altamente competitivos.