Vinculan talento del TecNM-Saltillo con industria global: Sanhua y Questum reclutan futuros ingenieros

Con una estrategia orientada a fortalecer la empleabilidad y la vinculación efectiva con el sector productivo, el Instituto Tecnológico de Saltillo recibió a las empresas Sanhua y Questum, referentes internacionales del sector automotriz, quienes impartieron pláticas de orientación dirigidas a estudiantes interesados en realizar su residencia profesional, integrarse al modelo de educación dual o incorporarse como egresados a la industria.

La jornada fue organizada por el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, encabezado por Gloria Martínez Montemayor, quien, en representación de la directora del plantel, Ania Sánchez, dio la bienvenida a los representantes empresariales y destacó la importancia de consolidar alianzas estratégicas que impacten directamente en la formación y proyección laboral del alumnado.

Durante las sesiones informativas, los voceros de ambas compañías detallaron sus líneas de negocio, perfiles profesionales requeridos, procesos de reclutamiento y áreas de oportunidad dentro de sus operaciones, subrayando su presencia en el mercado automotriz internacional y su apuesta por el talento joven especializado.