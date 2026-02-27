UAdeC albergará la Décimo Octava Bienal Internacional del Cartel en México 2026

Saltillo
/ 27 febrero 2026
    UAdeC albergará la Décimo Octava Bienal Internacional del Cartel en México 2026
    Autoridades universitarias presentaron en rueda de prensa los detalles de la Décimo Octava Bienal Internacional del Cartel en México UAdeC 2026. CORTESÍA

En el marco de su 69 aniversario, la Universidad inaugurará el 2 de marzo la muestra de la BICM 2026 en Arteaga, con 419 carteles de 82 países

En el marco del 69 aniversario de su fundación, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y la Facultad de Artes Plásticas, en colaboración con la Bienal Internacional del Cartel en México A.C., invita a la comunidad universitaria y al público en general a la inauguración de la exposición de la Décimo Octava Bienal Internacional del Cartel en México UAdeC 2026.

La ceremonia se llevará a cabo el lunes 2 de marzo a las 10:00 horas en el Centro Cultural del Campus Universitario de Arteaga, espacio que se convertirá en punto de encuentro para el diálogo visual y la reflexión contemporánea en torno al diseño gráfico.

UN REFERENTE MUNDIAL DEL DISEÑO

La Bienal Internacional del Cartel en México (BICM), fundada en 1989, es considerada la más importante de América y una de las más antiguas del mundo en su tipo. Su objetivo ha sido consolidar un espacio internacional de intercambio de ideas, tendencias y discursos visuales a través del cartel como medio artístico, social y comunicativo.

$!La muestra reunirá 419 carteles de diseñadores de 82 países en el Centro Cultural del Campus Arteaga.
La muestra reunirá 419 carteles de diseñadores de 82 países en el Centro Cultural del Campus Arteaga. CORTESÍA

A lo largo de sus ediciones, la Bienal ha contribuido al fortalecimiento de la cultura visual, la formación de diseñadores y la construcción de una memoria gráfica contemporánea, visibilizando problemáticas sociales, culturales y ambientales desde una perspectiva global.

En rueda de prensa, el coordinador general de Difusión y Patrimonio Cultural, Félix Ibarra Linares, destacó que es un honor para la Universidad albergar una muestra de esta magnitud, al reafirmar el compromiso institucional con la cultura, las artes y la formación integral del estudiantado.

Subrayó que, en el contexto del 69 aniversario, esta exposición representa una acción concreta que proyecta a la UAdeC hacia el diálogo internacional y la creatividad contemporánea.

419 CARTELES DE 82 PAÍSES EN 4 CATEGORÍAS

Por su parte, la subcoordinadora de Patrimonio Cultural, Eréndira Herrejón Rentería, informó que la exposición está conformada por 419 carteles distribuidos en cuatro categorías: A) La cultura como bien público, con 271 obras; B) Carteles por la restauración del planeta, con 59; C) El interés superior de las infancias y juventudes, con 55; y D) Competencia económica y sostenibilidad, con 34 piezas.

$!Artistas de 82 países participarán en la bienal.
Artistas de 82 países participarán en la bienal. CORTESÍA

El docente Darío Aguillón, en representación de la directora de la Facultad de Artes Plásticas, Raquel Torres, señaló que las obras pertenecen a diseñadores de 82 países, lo que brinda a la comunidad universitaria la oportunidad de conocer propuestas visuales diversas y dialogar con tendencias internacionales del diseño gráfico.

La exposición permanecerá abierta del 2 al 27 de marzo de 2026 en el Centro Cultural del Campus Universitario de Arteaga, consolidándose como una de las actividades culturales de mayor proyección nacional e internacional que la UAdeC ofrece a la sociedad coahuilense.

