UAdeC albergará la Décimo Octava Bienal Internacional del Cartel en México 2026

En el marco del 69 aniversario de su fundación, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y la Facultad de Artes Plásticas, en colaboración con la Bienal Internacional del Cartel en México A.C., invita a la comunidad universitaria y al público en general a la inauguración de la exposición de la Décimo Octava Bienal Internacional del Cartel en México UAdeC 2026.

La ceremonia se llevará a cabo el lunes 2 de marzo a las 10:00 horas en el Centro Cultural del Campus Universitario de Arteaga, espacio que se convertirá en punto de encuentro para el diálogo visual y la reflexión contemporánea en torno al diseño gráfico.

UN REFERENTE MUNDIAL DEL DISEÑO

La Bienal Internacional del Cartel en México (BICM), fundada en 1989, es considerada la más importante de América y una de las más antiguas del mundo en su tipo. Su objetivo ha sido consolidar un espacio internacional de intercambio de ideas, tendencias y discursos visuales a través del cartel como medio artístico, social y comunicativo.