UAdeC albergará la Décimo Octava Bienal Internacional del Cartel en México 2026
En el marco de su 69 aniversario, la Universidad inaugurará el 2 de marzo la muestra de la BICM 2026 en Arteaga, con 419 carteles de 82 países
En el marco del 69 aniversario de su fundación, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y la Facultad de Artes Plásticas, en colaboración con la Bienal Internacional del Cartel en México A.C., invita a la comunidad universitaria y al público en general a la inauguración de la exposición de la Décimo Octava Bienal Internacional del Cartel en México UAdeC 2026.
La ceremonia se llevará a cabo el lunes 2 de marzo a las 10:00 horas en el Centro Cultural del Campus Universitario de Arteaga, espacio que se convertirá en punto de encuentro para el diálogo visual y la reflexión contemporánea en torno al diseño gráfico.
UN REFERENTE MUNDIAL DEL DISEÑO
La Bienal Internacional del Cartel en México (BICM), fundada en 1989, es considerada la más importante de América y una de las más antiguas del mundo en su tipo. Su objetivo ha sido consolidar un espacio internacional de intercambio de ideas, tendencias y discursos visuales a través del cartel como medio artístico, social y comunicativo.
A lo largo de sus ediciones, la Bienal ha contribuido al fortalecimiento de la cultura visual, la formación de diseñadores y la construcción de una memoria gráfica contemporánea, visibilizando problemáticas sociales, culturales y ambientales desde una perspectiva global.
En rueda de prensa, el coordinador general de Difusión y Patrimonio Cultural, Félix Ibarra Linares, destacó que es un honor para la Universidad albergar una muestra de esta magnitud, al reafirmar el compromiso institucional con la cultura, las artes y la formación integral del estudiantado.
Subrayó que, en el contexto del 69 aniversario, esta exposición representa una acción concreta que proyecta a la UAdeC hacia el diálogo internacional y la creatividad contemporánea.
419 CARTELES DE 82 PAÍSES EN 4 CATEGORÍAS
Por su parte, la subcoordinadora de Patrimonio Cultural, Eréndira Herrejón Rentería, informó que la exposición está conformada por 419 carteles distribuidos en cuatro categorías: A) La cultura como bien público, con 271 obras; B) Carteles por la restauración del planeta, con 59; C) El interés superior de las infancias y juventudes, con 55; y D) Competencia económica y sostenibilidad, con 34 piezas.
El docente Darío Aguillón, en representación de la directora de la Facultad de Artes Plásticas, Raquel Torres, señaló que las obras pertenecen a diseñadores de 82 países, lo que brinda a la comunidad universitaria la oportunidad de conocer propuestas visuales diversas y dialogar con tendencias internacionales del diseño gráfico.
La exposición permanecerá abierta del 2 al 27 de marzo de 2026 en el Centro Cultural del Campus Universitario de Arteaga, consolidándose como una de las actividades culturales de mayor proyección nacional e internacional que la UAdeC ofrece a la sociedad coahuilense.