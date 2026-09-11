Saltillo: Roban dos colmenas de apiario de la UAAAN

Dos colmenas destinadas a proyectos de posgrado fueron sustraídas del primer apiario oficial de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), en Saltillo, proyecto que busca convertirse en un espacio para la enseñanza, investigación y prácticas de polinización aplicada a cultivos hortofrutícolas. De acuerdo con la información difundida por la institución, las colmenas todavía se encontraban en el apiario el martes 1 de septiembre. Sin embargo, durante una revisión realizada el miércoles 9 se detectó que habían desaparecido, por lo que se presume que fueron sustraídas durante ese periodo.

La Universidad solicitó el apoyo de estudiantes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad universitaria que pudieran contar con información sobre el paradero de las colmenas o haber observado algún movimiento inusual en la zona. PIDEN APOYO PARA LOCALIZARLAS La UAAAN señaló que el manejo y traslado de las colmenas requiere conocimientos y equipo especializado, por lo que cualquier dato que contribuya a su localización puede ser de utilidad. La institución indicó que la información proporcionada será recibida de manera confidencial y pidió a quienes tengan algún dato comunicarse para facilitar la recuperación de las colmenas.

El apiario se encuentra en proceso de desarrollo y tiene prevista su inauguración para el próximo año, una vez que concluyeran las etapas contempladas en el proyecto y se fortaleciera su infraestructura. SECTOR APÍCOLA RESPALDA EL PROYECTO Tras conocer lo ocurrido, colaboradores y representantes del sector apícola ofrecieron donar 15 colmenas para reforzar el proyecto universitario. La aportación permitirá reponer parte de las unidades sustraídas y ampliar la capacidad del apiario, además de fortalecer la colaboración entre la universidad y productores vinculados con la actividad apícola.

La UAAAN señaló que, pese a la sustracción, continuará con el proyecto y anunció que una de las prioridades será reforzar las medidas de seguridad para proteger las colmenas. El apiario está concebido como un espacio para que los futuros agrónomos conozcan el manejo de los polinizadores y su relación con la producción agrícola, particularmente en cultivos hortofrutícolas.

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