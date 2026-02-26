Reeligen a Juan Antonio Aguirre Valdés como presidente de Canaco Saltillo para el periodo 2026–2027

Con aplausos y el respaldo unánime de los consejeros, la Canaco Servytur Saltillo llevó a cabo la toma de protesta de su Mesa Directiva 2026–2027, en la que fue reelecto Juan Antonio Aguirre Valdés como presidente del organismo.

Durante la asamblea general ordinaria–extraordinaria, celebrada la noche del miércoles, el Consejo de la Cámara votó de manera unánime a favor de la continuidad de Aguirre Valdés al frente de la Canaco, decisión que fue recibida con muestras de apoyo, aplausos y asistentes de pie.

Tras rendir protesta, el presidente reelecto agradeció la confianza depositada en su persona y señaló que 2026 será un año clave para consolidar el trabajo realizado, fortalecer la representación del sector comercio, servicios y turismo, y modernizar la vida interna de la Cámara.

Durante la sesión, se presentó y aprobó por unanimidad el Programa de Trabajo 2026, estructurado en cinco ejes estratégicos:

1. Una Cámara con voz firme y representativa, con mayor presencia en consejos ciudadanos y espacios de diálogo con los tres niveles de gobierno.

2. Crecimiento y fortalecimiento empresarial, con esquemas de vinculación financiera, impulso a emprendedores y pymes.

3. Modernización y nuevas formas de comercializar, mediante capacitación en comercio digital, marketing, redes sociales e inteligencia artificial aplicada al comercio.