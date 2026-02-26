Reeligen a Juan Antonio Aguirre Valdés como presidente de Canaco Saltillo para el periodo 2026–2027
El Consejo de la Cámara aprobó por unanimidad la reelección durante la asamblea general
Con aplausos y el respaldo unánime de los consejeros, la Canaco Servytur Saltillo llevó a cabo la toma de protesta de su Mesa Directiva 2026–2027, en la que fue reelecto Juan Antonio Aguirre Valdés como presidente del organismo.
Durante la asamblea general ordinaria–extraordinaria, celebrada la noche del miércoles, el Consejo de la Cámara votó de manera unánime a favor de la continuidad de Aguirre Valdés al frente de la Canaco, decisión que fue recibida con muestras de apoyo, aplausos y asistentes de pie.
Tras rendir protesta, el presidente reelecto agradeció la confianza depositada en su persona y señaló que 2026 será un año clave para consolidar el trabajo realizado, fortalecer la representación del sector comercio, servicios y turismo, y modernizar la vida interna de la Cámara.
Durante la sesión, se presentó y aprobó por unanimidad el Programa de Trabajo 2026, estructurado en cinco ejes estratégicos:
1. Una Cámara con voz firme y representativa, con mayor presencia en consejos ciudadanos y espacios de diálogo con los tres niveles de gobierno.
2. Crecimiento y fortalecimiento empresarial, con esquemas de vinculación financiera, impulso a emprendedores y pymes.
3. Modernización y nuevas formas de comercializar, mediante capacitación en comercio digital, marketing, redes sociales e inteligencia artificial aplicada al comercio.
4. Turismo y revitalización del centro histórico, para detonar derrama económica y aprovechar eventos regionales e internacionales.
5. Eventos y programas de impulso económico, como El Buen Fin, La Gran Escapada, campañas comerciales y ferias sectoriales.
Aguirre Valdés destacó que la Cámara buscará ser un organismo más cercano a sus afiliados, más influyente y más útil, promoviendo beneficios tangibles para el comercio formal de la región.
AVANCES EN GESTIÓN PATRIMONIAL
Durante la asamblea también se informó sobre las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado para la recuperación de un terreno destinado a la Cámara, luego de que un predio anterior fuera retirado en administraciones pasadas. Se explicó que el nuevo espacio, ubicado en la zona cercana al CRIT, se encuentra en proceso legal de reversión y posterior donación, lo que representará un paso importante para el fortalecimiento institucional de la Canaco.
MENSAJE A LOS AFILIADOS Y A LA COMUNIDAD
En entrevista posterior a la toma de protesta, el presidente reelecto calificó la decisión del Consejo como una sorpresa grata y reiteró su compromiso de mejorar los resultados obtenidos en el periodo anterior.
“Estamos trabajando para el bien de la comunidad. La Cámara tiene las puertas abiertas para nuestros afiliados y para todos aquellos que quieran aportar y fortalecer el comercio de Saltillo”, expresó.
El evento concluyó a las 20:39 horas con la clausura formal de la asamblea y la fotografía oficial de la nueva Mesa Directiva.