Trifulca en anexo de Saltillo alerta a autoridades, aunque no hay denuncias formales

Este fin de semana trascendió en redes sociales una trifulca registrada en un anexo de la colonia Zaragoza, que presuntamente concluyó con daños a la propiedad y la huida de cinco personas en tratamiento. Aunque la Fiscalía General de Coahuila informó que no existen denuncias formales, confirmó que agentes acudieron al lugar para verificar lo ocurrido.

TE PUEDE INTERESAR: Ley anti anexos es aprovechada antes de su aprobación por el Gobierno de Coahuila

De acuerdo con información oficial, fue el sábado cuando dos internos señalaron haber sido agredidos físicamente por el propietario del centro. El hecho quedó registrado en redes, donde circularon versiones sobre presuntas irregularidades en la operación del establecimiento.

LOS INTERNOS ABANDONAN EL LUGAR

El domingo, Jorge “N” acudió al anexo para visitar a dos de sus familiares, quienes le manifestaron haber sido agredidos un día antes. Tras escuchar el testimonio de los jóvenes, ambos decidieron abandonar el lugar acompañados por su pariente.

El reporte fue atendido por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado, Región Sureste, cuyos elementos se entrevistaron con un familiar de los internos en el centro ubicado sobre el bulevar Solidaridad, en la colonia Zaragoza.

Hasta el momento, la Fiscalía aclaró que no hay personas detenidas ni denuncias presentadas y que los jóvenes ya se encuentran bajo resguardo de sus familiares. Sin embargo, se mantiene un seguimiento del caso por las versiones que han circulado en redes sociales.

REGULACIÓN EN LA MIRA

El caso volvió a poner sobre la mesa la necesidad de supervisar los centros de rehabilitación en Coahuila. De acuerdo con la Secretaría de Salud, estos espacios deben operar bajo lineamientos estrictos que incluyen la presencia de personal médico, así como condiciones adecuadas de espacio e higiene.

En 2024, la dependencia inició inspecciones en la entidad y detectó que más de una docena de anexos operaban sin permisos ni personal especializado, lo que encendió las alertas sobre la seguridad de las personas en tratamiento.

Hasta ahora, no se ha informado si el anexo de la colonia Zaragoza ha sido sometido a revisión. La Secretaría de Salud señaló en su último reporte que los operativos continuarán durante el año con el fin de garantizar la protección de los pacientes.

TESTIMONIOS DE FAMILIARES

Fuentes cercanas a la familia de los jóvenes que abandonaron el centro señalaron a este medio que existía preocupación por las condiciones del lugar, al que describieron como “con hacinamiento y sin atención adecuada”.

“Mis sobrinos estaban desesperados, me dijeron que no querían seguir ahí porque no los trataban bien. Ya habían aguantado, pero lo del sábado fue el límite”, compartió Jorge, quien acudió a sacarlos.

TE PUEDE INTERESAR: Por insalubres, clausuran 20 ‘anexos’ en Coahuila

UNA REALIDAD QUE SE REPITE

La problemática no es nueva. En Saltillo y la región se han reportado diversos incidentes en anexos irregulares, que van desde fugas de internos hasta denuncias por maltrato. Sin embargo, la mayoría de los casos no se formalizan por miedo o desconocimiento de las familias.

Organizaciones civiles dedicadas a la prevención de adicciones han señalado que urge reforzar la supervisión de estos espacios, ya que, aunque representan una alternativa para familias con recursos limitados, muchas veces carecen de profesionales y de condiciones dignas.