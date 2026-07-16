Saltillo: Se disparan 40% ventas de fármacos antiobesidad, pese a altos costos

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    Saltillo: Se disparan 40% ventas de fármacos antiobesidad, pese a altos costos
    Durante este año, los casos de obesidad se han incrementado en un 48 por ciento. Cuartoscuro

Ante un aumento en los casos de obesidad, medicamentos para el control de peso registran un incremento en su comercialización; anticipan que viene una liberación de las patentes

El aumento de los casos de obesidad en Coahuila ha impulsado la demanda de medicamentos para el control de peso. Farmacias de Saltillo reportan un incremento de hasta 40 por ciento en las ventas de estos productos, situación que ha provocado problemas recurrentes de desabasto.

De acuerdo con trabajadores del sector farmacéutico, medicamentos como Mounjaro, Ozempic y Saxenda se encuentran entre los más solicitados por los consumidores. Aunque se trata de tratamientos de alto costo y, en algunos casos, requieren receta médica, su demanda ha crecido de manera sostenida en los últimos meses.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sube-obesidad-en-coahuila-y-se-agota-medicamento-para-bajar-de-peso-GL18572613

Este comportamiento coincide con el incremento de 48 por ciento en los casos de obesidad registrados en Coahuila durante 2026. Según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, hasta la primera semana de julio se habían contabilizado 15 mil 887 nuevos diagnósticos, frente a los 10 mil 701 reportados en el mismo periodo del año anterior.

$!Los medicamentos se han popularizado en Saltillo, a pesar de los altos costos e incluso controles en su venta.
Los medicamentos se han popularizado en Saltillo, a pesar de los altos costos e incluso controles en su venta. Unsplash

Personal de farmacias señaló que Mounjaro se comercializa en presentaciones de 2.5, 5, 7.5 y 10 miligramos. Sus frascos cuestan entre 3 mil 800 y 5 mil 800 pesos, mientras que las plumas precargadas con cinco dosis alcanzan los 7 mil 200 pesos. En el caso de Ozempic, el precio ronda los 3 mil 800 pesos y Saxenda se vende aproximadamente en 5 mil 500 pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-obesidad-sigue-en-aumento-urge-politica-publica-mas-efectiva-OE17209520

Incluso medicamentos controlados como la fentermina, comercializada bajo marcas como Acxion, mantienen una alta demanda. Con un precio cercano a los 280 pesos por frasco, los pacientes suelen comprar varias unidades cuando encuentran existencia, debido a que el producto se agota con frecuencia.

Una trabajadora de una farmacia ubicada en el centro de Saltillo afirmó que “casi nunca hay stock” de estos medicamentos, debido a la elevada demanda y a que la cadena de suministro no logra abastecerlos con la rapidez necesaria.

En este contexto, laboratorios farmacéuticos ya realizan trámites y estudios de biocomparabilidad ante las autoridades sanitarias mexicanas para comercializar versiones genéricas de la liraglutida, principio activo de Saxenda, luego de que expiró su patente principal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/llama-imss-coahuila-a-prevenir-obesidad-con-estilos-de-vida-saludables-NL19476964

Actualmente, una presentación de liraglutida tiene un precio base de alrededor de 2 mil 800 pesos por tres plumas precargadas para aplicación. Con la entrada de medicamentos genéricos se espera una reducción en los costos y una mayor disponibilidad para los pacientes.

Hasta ahora, Saxenda es el único medicamento de esta categoría cuya patente ha expirado. Sin embargo, entre 2027 y 2030 vencerán otras patentes de tratamientos similares, lo que permitirá el ingreso de nuevos competidores al mercado y podría ampliar la oferta de fármacos para el tratamiento de la obesidad.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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