Saltillo se pinta de rosa con rodada ciclista para crear conciencia sobre el cáncer de mama
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La rodada Pedalea Rosa por Ellas recorrió vialidades de Saltillo para promover el autocuidado y la detección temprana de esta enfermedad
Más de 150 ciclistas participaron este domingo en la rodada Pedalea Rosa por Ellas, una actividad organizada por el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, para reforzar la conciencia sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.
La jornada se realizó en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama y reunió a participantes de las categorías femenil y varonil, quienes se congregaron desde temprano en Plaza Concordia, punto de partida y llegada del recorrido que comenzó a las 8:00 horas.
El circuito incluyó tramos de la carretera Los Valdez, el bulevar José Musa de León y el bulevar Narro Robles, donde las y los ciclistas combinaron la actividad física con un mensaje dirigido a las familias saltillenses sobre la importancia de cuidar la salud.
El alcalde Javier Díaz González destacó que este tipo de encuentros permiten involucrar a la ciudadanía en acciones de prevención y promover hábitos saludables, además de recordar que la detección temprana del cáncer de mama puede marcar una diferencia en las posibilidades de atención y tratamiento.
El edil señaló que su administración busca mantener actividades que acerquen información sobre el cuidado de la salud y ayuden a que más personas reconozcan la importancia de acudir a revisiones médicas.
Promueven el autocuidado y las revisiones médicas
Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, indicó que la rodada permitió reforzar entre las participantes y sus familias la importancia de prestar atención a los cambios en el cuerpo, conocer los signos de alerta y mantener revisiones médicas periódicas.
La funcionaria subrayó que el acceso a información clara es fundamental para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre su salud y buscar atención médica ante cualquier señal que requiera valoración.
También destacó la respuesta de las más de 150 personas que se sumaron a la actividad, al considerar que su participación contribuye a extender el mensaje preventivo a distintos sectores de la comunidad.
Actividad física con un mensaje de salud
Además de promover el uso de la bicicleta y la convivencia, Pedalea Rosa por Ellas formó parte de las actividades municipales orientadas a generar conciencia durante octubre, dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama.
A través de este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal busca mantener presente la importancia del autocuidado, la detección oportuna y el acceso a información que permita identificar posibles señales de alerta.
La administración municipal reiteró que continuará impulsando actividades de participación ciudadana para promover la salud de las mujeres y fortalecer la cultura de la prevención entre las familias de Saltillo.