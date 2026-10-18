Saltillo se pinta de rosa con rodada ciclista para crear conciencia sobre el cáncer de mama

Más de 150 ciclistas participaron este domingo en la rodada Pedalea Rosa por Ellas, una actividad organizada por el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, para reforzar la conciencia sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de mama. La jornada se realizó en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama y reunió a participantes de las categorías femenil y varonil, quienes se congregaron desde temprano en Plaza Concordia, punto de partida y llegada del recorrido que comenzó a las 8:00 horas.

El circuito incluyó tramos de la carretera Los Valdez, el bulevar José Musa de León y el bulevar Narro Robles, donde las y los ciclistas combinaron la actividad física con un mensaje dirigido a las familias saltillenses sobre la importancia de cuidar la salud. El alcalde Javier Díaz González destacó que este tipo de encuentros permiten involucrar a la ciudadanía en acciones de prevención y promover hábitos saludables, además de recordar que la detección temprana del cáncer de mama puede marcar una diferencia en las posibilidades de atención y tratamiento. El edil señaló que su administración busca mantener actividades que acerquen información sobre el cuidado de la salud y ayuden a que más personas reconozcan la importancia de acudir a revisiones médicas.

Promueven el autocuidado y las revisiones médicas Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, indicó que la rodada permitió reforzar entre las participantes y sus familias la importancia de prestar atención a los cambios en el cuerpo, conocer los signos de alerta y mantener revisiones médicas periódicas. La funcionaria subrayó que el acceso a información clara es fundamental para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre su salud y buscar atención médica ante cualquier señal que requiera valoración. También destacó la respuesta de las más de 150 personas que se sumaron a la actividad, al considerar que su participación contribuye a extender el mensaje preventivo a distintos sectores de la comunidad.

Actividad física con un mensaje de salud Además de promover el uso de la bicicleta y la convivencia, Pedalea Rosa por Ellas formó parte de las actividades municipales orientadas a generar conciencia durante octubre, dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama. A través de este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal busca mantener presente la importancia del autocuidado, la detección oportuna y el acceso a información que permita identificar posibles señales de alerta. La administración municipal reiteró que continuará impulsando actividades de participación ciudadana para promover la salud de las mujeres y fortalecer la cultura de la prevención entre las familias de Saltillo.