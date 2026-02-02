Saltillo se prepara en materia de seguridad para la máxima fiesta del futbol
La estrategia está enfocada en la atención integral a turistas nacionales e internacionales
Con miras a garantizar una atención integral y condiciones de seguridad para los turistas nacionales e internacionales que se esperan en Saltillo durante la máxima fiesta del futbol a nivel mundial, autoridades militares y civiles sostuvieron una reunión preparatoria para coordinar acciones conjuntas.
El general de brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, y el comisionado Miguel Ángel Garza Félix encabezaron el encuentro, en el que se establecieron diversos acuerdos enfocados en fortalecer la estrategia de seguridad y atención al turismo.
Entre los principales puntos, se acordó la realización de próximas reuniones en las que participarán mandos policiales de los tres órdenes de gobierno, así como representantes de áreas clave como atención a turistas, hotelería y servicios médicos, con el fin de articular un esquema integral de prevención y respuesta.
Durante la reunión, el comandante de la Sexta Zona Militar informó que la Secretaría de la Defensa Nacional elaborará un programa detallado de seguridad, en el que se involucrarán de manera coordinada autoridades federales, estatales y municipales.
Por su parte, el comisionado Miguel Ángel Garza Félix señaló que para el alcalde Javier Díaz González y el gobernador Manolo Jiménez Salinas la seguridad es un tema prioritario, por lo que se destinarán todos los recursos necesarios para mantener la tranquilidad de la ciudad.
“Nuestro alcalde ha sido muy enfático en velar por la seguridad de la ciudadanía y por el turismo que se espera en los próximos meses”, subrayó Garza Félix.
Asimismo, destacó que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, publicada el pasado 23 de enero, posicionó a Saltillo como la capital más segura del país, resultado en el que ha sido fundamental el trabajo coordinado con el Ejército Mexicano.
El comisionado resaltó que en la capital de Coahuila existe una estrecha colaboración con las Fiscalías Estatal y Federal, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo que ha permitido consolidar un entorno seguro tanto para la población como para los visitantes.