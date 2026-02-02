Saltillo se prepara en materia de seguridad para la máxima fiesta del futbol

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 2 febrero 2026
    Saltillo se prepara en materia de seguridad para la máxima fiesta del futbol
    El encuentro estuvo encabezado por el comandante de la Sexta Zona Militar y el comisionado Miguel Ángel Garza Félix. FOTO: CORTESÍA

La estrategia está enfocada en la atención integral a turistas nacionales e internacionales

Con miras a garantizar una atención integral y condiciones de seguridad para los turistas nacionales e internacionales que se esperan en Saltillo durante la máxima fiesta del futbol a nivel mundial, autoridades militares y civiles sostuvieron una reunión preparatoria para coordinar acciones conjuntas.

El general de brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, y el comisionado Miguel Ángel Garza Félix encabezaron el encuentro, en el que se establecieron diversos acuerdos enfocados en fortalecer la estrategia de seguridad y atención al turismo.

TE PUEDE INTERESAR: El Instituto Municipal de las Mujeres promueve finanzas sanas con una plática en Saltillo

Entre los principales puntos, se acordó la realización de próximas reuniones en las que participarán mandos policiales de los tres órdenes de gobierno, así como representantes de áreas clave como atención a turistas, hotelería y servicios médicos, con el fin de articular un esquema integral de prevención y respuesta.

Durante la reunión, el comandante de la Sexta Zona Militar informó que la Secretaría de la Defensa Nacional elaborará un programa detallado de seguridad, en el que se involucrarán de manera coordinada autoridades federales, estatales y municipales.

$!Se acordó realizar próximas reuniones con mandos policiales de los tres órdenes de gobierno.
Se acordó realizar próximas reuniones con mandos policiales de los tres órdenes de gobierno. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, el comisionado Miguel Ángel Garza Félix señaló que para el alcalde Javier Díaz González y el gobernador Manolo Jiménez Salinas la seguridad es un tema prioritario, por lo que se destinarán todos los recursos necesarios para mantener la tranquilidad de la ciudad.

“Nuestro alcalde ha sido muy enfático en velar por la seguridad de la ciudadanía y por el turismo que se espera en los próximos meses”, subrayó Garza Félix.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Saltillo cambia vidas en su primer año; Luly López destaca un modelo social más humano

Asimismo, destacó que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, publicada el pasado 23 de enero, posicionó a Saltillo como la capital más segura del país, resultado en el que ha sido fundamental el trabajo coordinado con el Ejército Mexicano.

El comisionado resaltó que en la capital de Coahuila existe una estrecha colaboración con las Fiscalías Estatal y Federal, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo que ha permitido consolidar un entorno seguro tanto para la población como para los visitantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo

‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros
Plantean que el intercambio entre fuerzas políticas debe centrarse en resultados en los temas que consideró prioritarios.

‘Hay gran división’: Moreno acusa a Morena de falta de coordinación tras cambio de líder
Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero

Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero
El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...

El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...
Taylor Rehmet venció en esta elección en Texas, rompiendo una racha de derrotas de más de tres décadas en esta zona de Estados Unidos.

Ganan Demócratas una elección en Texas... ¡por primera vez desde 1991!
true

Más allá del sueño americano
Los emprendedores coahuilenses tendrán acceso a estos créditos por hasta 30 mil pesos.

Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores