Saltillo se prepara en materia de seguridad para la máxima fiesta del futbol

Con miras a garantizar una atención integral y condiciones de seguridad para los turistas nacionales e internacionales que se esperan en Saltillo durante la máxima fiesta del futbol a nivel mundial, autoridades militares y civiles sostuvieron una reunión preparatoria para coordinar acciones conjuntas.

El general de brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, y el comisionado Miguel Ángel Garza Félix encabezaron el encuentro, en el que se establecieron diversos acuerdos enfocados en fortalecer la estrategia de seguridad y atención al turismo.

Entre los principales puntos, se acordó la realización de próximas reuniones en las que participarán mandos policiales de los tres órdenes de gobierno, así como representantes de áreas clave como atención a turistas, hotelería y servicios médicos, con el fin de articular un esquema integral de prevención y respuesta.

Durante la reunión, el comandante de la Sexta Zona Militar informó que la Secretaría de la Defensa Nacional elaborará un programa detallado de seguridad, en el que se involucrarán de manera coordinada autoridades federales, estatales y municipales.