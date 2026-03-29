Saltillo se prepara para recibir turistas en Semana Santa con amplia agenda cultural

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Saltillo
/ 29 marzo 2026
    Saltillo se prepara para recibir turistas en Semana Santa con amplia agenda cultural
    El alcalde Javier Díaz González aseguró que Saltillo está preparado para recibir a turistas durante la temporada de Semana Santa. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo presentó una agenda de actividades culturales, religiosas y turísticas, además de la renovación del Saltipass y la instalación de módulos de información

Saltillo se encuentra listo para recibir a ciudadanos y visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa, con una agenda de actividades que busca promover la riqueza cultural, gastronómica, religiosa y natural de la capital de Coahuila.

Así lo señaló el alcalde Javier Díaz González, quien destacó que, a través de la Dirección de Turismo y diversas dependencias municipales, se preparó un programa integral para que quienes lleguen a la ciudad puedan disfrutar de diferentes experiencias.

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“A través de la Dirección de Turismo y diferentes dependencias se contempla una agenda de actividades muy completa para disfrutar desde lo cultural, lo religioso, lo gastronómico y la naturaleza”, afirmó el alcalde.

Díaz González reiteró que el objetivo es que cada visitante tenga una experiencia positiva durante su estancia en la ciudad.

$!Se instalaron módulos de información turística en Paseo Capital, el Museo del Desierto y el Parque Mirador Saltillo para orientar a visitantes.
Se instalaron módulos de información turística en Paseo Capital, el Museo del Desierto y el Parque Mirador Saltillo para orientar a visitantes. CORTESÍA

“El objetivo es que cada persona que llegue a Saltillo se sienta bienvenida, orientada y acompañada durante toda su visita”, expresó.

RENUEVAN SALTIPASS PARA BENEFICIO DE TURISTAS

Por su parte, Lydia González Rodríguez, directora de Turismo, informó que uno de los principales esfuerzos para esta temporada fue la renovación del Saltipass, una tarjeta digital de beneficios que permitirá a los visitantes acceder a descuentos, promociones y cortesías en diversos establecimientos de la ciudad.

Explicó que esta herramienta digital incluye restaurantes, hoteles, museos y comercios, con el objetivo de incentivar la actividad turística y apoyar a los negocios locales.

“Este año lo renovamos, creando una plataforma digital donde se aloja un catálogo de todos los establecimientos participantes. Además, es muy fácil de obtener: en solo tres pasos en la página web saltipass.saltillo.gob.mx y a través de WhatsApp el turista obtendrá su tarjeta Saltipass”, detalló.

MÓDULOS DE INFORMACIÓN Y PERSONAL CAPACITADO

Como parte de la estrategia para mejorar la atención a visitantes, se instalaron módulos de información turística en tres puntos estratégicos de la ciudad: Paseo Capital, el Museo del Desierto y el Parque Mirador Saltillo.

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Estos módulos estarán disponibles hasta el 5 de abril, en un horario de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y contarán con personal capacitado que ofrecerá mapas, recomendaciones e información actualizada sobre los principales atractivos de la ciudad.

La directora de Turismo añadió que también se capacitó a 80 elementos de la Policía Municipal en temas de cultura turística y conocimientos generales sobre Saltillo, con el fin de que puedan orientar adecuadamente a los visitantes.

Asimismo, se brindó capacitación a taxistas y guías de museos, quienes también forman parte del primer contacto con los turistas.

RECORRIDOS TURÍSTICOS Y ACTIVIDADES

Entre las actividades programadas destacan los recorridos turísticos en tranvía, que se realizarán todos los días con cinco salidas diarias desde la Catedral de Santiago.

Los horarios serán a las 11:00 de la mañana; 1:00, 3:00 y 6:00 de la tarde; así como a las 8:00 de la noche, con un costo de 80 pesos para adultos y 50 pesos para niños.

$!La Dirección de Turismo renovó el Saltipass, una tarjeta digital que ofrece descuentos en restaurantes, hoteles, museos y comercios de la ciudad.
La Dirección de Turismo renovó el Saltipass, una tarjeta digital que ofrece descuentos en restaurantes, hoteles, museos y comercios de la ciudad. CORTESÍA

Además, se ofrecerán recorridos históricos gratuitos caminando desde Paseo Capital, a un costado de Palacio de Gobierno, del 2 al 5 de abril, en horarios de 12:00 del mediodía a 6:00 de la tarde.

“También estaremos distribuyendo material turístico en hoteles, museos, restaurantes y puntos de llegada, para que la información esté al alcance de todos”, destacó Lydia González.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca consolidar a Saltillo como un destino atractivo durante la temporada vacacional, promoviendo sus espacios históricos, culturales y naturales para beneficio de visitantes y del sector turístico local.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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