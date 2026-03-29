Saltillo se prepara para recibir turistas en Semana Santa con amplia agenda cultural

Saltillo se encuentra listo para recibir a ciudadanos y visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa, con una agenda de actividades que busca promover la riqueza cultural, gastronómica, religiosa y natural de la capital de Coahuila. Así lo señaló el alcalde Javier Díaz González, quien destacó que, a través de la Dirección de Turismo y diversas dependencias municipales, se preparó un programa integral para que quienes lleguen a la ciudad puedan disfrutar de diferentes experiencias.

“A través de la Dirección de Turismo y diferentes dependencias se contempla una agenda de actividades muy completa para disfrutar desde lo cultural, lo religioso, lo gastronómico y la naturaleza”, afirmó el alcalde. Díaz González reiteró que el objetivo es que cada visitante tenga una experiencia positiva durante su estancia en la ciudad.

“El objetivo es que cada persona que llegue a Saltillo se sienta bienvenida, orientada y acompañada durante toda su visita”, expresó. RENUEVAN SALTIPASS PARA BENEFICIO DE TURISTAS Por su parte, Lydia González Rodríguez, directora de Turismo, informó que uno de los principales esfuerzos para esta temporada fue la renovación del Saltipass, una tarjeta digital de beneficios que permitirá a los visitantes acceder a descuentos, promociones y cortesías en diversos establecimientos de la ciudad. Explicó que esta herramienta digital incluye restaurantes, hoteles, museos y comercios, con el objetivo de incentivar la actividad turística y apoyar a los negocios locales. “Este año lo renovamos, creando una plataforma digital donde se aloja un catálogo de todos los establecimientos participantes. Además, es muy fácil de obtener: en solo tres pasos en la página web saltipass.saltillo.gob.mx y a través de WhatsApp el turista obtendrá su tarjeta Saltipass”, detalló. MÓDULOS DE INFORMACIÓN Y PERSONAL CAPACITADO Como parte de la estrategia para mejorar la atención a visitantes, se instalaron módulos de información turística en tres puntos estratégicos de la ciudad: Paseo Capital, el Museo del Desierto y el Parque Mirador Saltillo.

Estos módulos estarán disponibles hasta el 5 de abril, en un horario de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y contarán con personal capacitado que ofrecerá mapas, recomendaciones e información actualizada sobre los principales atractivos de la ciudad. La directora de Turismo añadió que también se capacitó a 80 elementos de la Policía Municipal en temas de cultura turística y conocimientos generales sobre Saltillo, con el fin de que puedan orientar adecuadamente a los visitantes. Asimismo, se brindó capacitación a taxistas y guías de museos, quienes también forman parte del primer contacto con los turistas. RECORRIDOS TURÍSTICOS Y ACTIVIDADES Entre las actividades programadas destacan los recorridos turísticos en tranvía, que se realizarán todos los días con cinco salidas diarias desde la Catedral de Santiago. Los horarios serán a las 11:00 de la mañana; 1:00, 3:00 y 6:00 de la tarde; así como a las 8:00 de la noche, con un costo de 80 pesos para adultos y 50 pesos para niños.

Además, se ofrecerán recorridos históricos gratuitos caminando desde Paseo Capital, a un costado de Palacio de Gobierno, del 2 al 5 de abril, en horarios de 12:00 del mediodía a 6:00 de la tarde. “También estaremos distribuyendo material turístico en hoteles, museos, restaurantes y puntos de llegada, para que la información esté al alcance de todos”, destacó Lydia González. Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca consolidar a Saltillo como un destino atractivo durante la temporada vacacional, promoviendo sus espacios históricos, culturales y naturales para beneficio de visitantes y del sector turístico local.

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