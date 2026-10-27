$!Saltillo se quedará con tres vuelos diarios a CDMX: dos de Aeroméxico y otro de VivaAerobus

Saltillo contará con tres vuelos diarios hacia la Ciudad de México, luego que Aeroméxico anunció que incorporará dos vuelos diarios al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a partir del 18 de marzo, mientras que VivaAerobus mantendrá su servicio diario, luego de que dejará de operar los vuelos adicionales de prueba hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante noviembre. La Dirección de Servicios Aeroportuarios de Coahuila informó que los dos vuelos semanales que VivaAerobus habilitó durante octubre, los miércoles y jueves, con destino al AIFA, no continuarán el próximo mes.

“La aerolínea no ha hecho oficial el motivo por el cual no programa estos vuelos en el próximo mes”, señaló la dependencia estatal en una tarjeta informativa.

En contraste, Aeroméxico anunció que a partir del 18 de marzo ofrecerá dos vuelos diarios entre Saltillo y el AICM, lo que ampliará las alternativas de traslado para los pasajeros de la Región Sureste de Coahuila.

Ante estos cambios, Servicios Aeroportuarios sostuvo que el desarrollo de nuevas rutas responde a la demanda de conectividad que tendrá la región en los próximos años y reiteró que el Gobierno del Estado, Aeropuertos Mexicanos (AME-ALTEA) y la Administradora Coahuilense de Infraestructura y Transporte Aéreo (ACITA) buscan consolidar una relación de largo plazo con Aeroméxico, Viva y Volaris. Mediante la iniciativa Vuela Fácil, Vuela Saltillo, las instituciones y empresas involucradas también buscan concretar la modernización del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe para mejorar los servicios y la infraestructura disponibles para pasajeros y aerolíneas.

🚨ALERTA DE NUEVA RUTA 🚨​ Ciudad de México → Saltillo 🇲🇽​ ​✈️ Vuela directo a partir del 18 de marzo de 2027 en una de nuestras frecuencias diarias. — Aeroméxico (@Aeromexico) October 27, 2026

Entre las obras y acciones proyectadas se encuentran la ampliación de salas de espera y filtros de seguridad, la renovación de plataformas y calles de rodaje, la optimización del estacionamiento y los accesos, así como la incorporación de valet parking, nuevas opciones de transporte, establecimientos comerciales, restaurantes, servicios VIP y WiFi gratuito.

El plan contempla, además, equipamiento tecnológico y mejoras en el control del tránsito aéreo. “La conectividad por conducto de Viva, Aeroméxico y Volaris que se está desarrollando en el aeropuerto Plan de Guadalupe, con las diferentes opciones de horarios y destinos que cada aerolínea ofrece, está pensada en brindar una mejor experiencia a los pasajeros de los sectores empresarial, turístico y social de la región sureste del Estado”, expuso la dependencia.