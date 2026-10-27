Saltillo se quedará con tres vuelos diarios a CDMX: dos de Aeroméxico y otro de VivaAerobus

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo se quedará con tres vuelos diarios a CDMX: dos de Aeroméxico y otro de VivaAerobus
    El Aeropuerto tendrá hasta cinco vuelos que despegan y cinco que aterrizan al día a partir de marzo. Archivo

La aerolínea bandera del país anuncia que tendrá dos rutas al día, sumándose a VivaAerobus que dejará solo una frecuencia diaria tras concluir con rutas de prueba

Saltillo contará con tres vuelos diarios hacia la Ciudad de México, luego que Aeroméxico anunció que incorporará dos vuelos diarios al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a partir del 18 de marzo, mientras que VivaAerobus mantendrá su servicio diario, luego de que dejará de operar los vuelos adicionales de prueba hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante noviembre.

La Dirección de Servicios Aeroportuarios de Coahuila informó que los dos vuelos semanales que VivaAerobus habilitó durante octubre, los miércoles y jueves, con destino al AIFA, no continuarán el próximo mes.

Aeroméxico anuncia vuelo directo de CDMX a Saltillo; iniciará el 18 de marzo de 2027

“La aerolínea no ha hecho oficial el motivo por el cual no programa estos vuelos en el próximo mes”, señaló la dependencia estatal en una tarjeta informativa.

$!Saltillo se quedará con tres vuelos diarios a CDMX: dos de Aeroméxico y otro de VivaAerobus

En contraste, Aeroméxico anunció que a partir del 18 de marzo ofrecerá dos vuelos diarios entre Saltillo y el AICM, lo que ampliará las alternativas de traslado para los pasajeros de la Región Sureste de Coahuila.

Preparan dos nuevos vuelos Saltillo-CDMX a probarse en octubre

Ante estos cambios, Servicios Aeroportuarios sostuvo que el desarrollo de nuevas rutas responde a la demanda de conectividad que tendrá la región en los próximos años y reiteró que el Gobierno del Estado, Aeropuertos Mexicanos (AME-ALTEA) y la Administradora Coahuilense de Infraestructura y Transporte Aéreo (ACITA) buscan consolidar una relación de largo plazo con Aeroméxico, Viva y Volaris.

Mediante la iniciativa Vuela Fácil, Vuela Saltillo, las instituciones y empresas involucradas también buscan concretar la modernización del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe para mejorar los servicios y la infraestructura disponibles para pasajeros y aerolíneas.

Entre las obras y acciones proyectadas se encuentran la ampliación de salas de espera y filtros de seguridad, la renovación de plataformas y calles de rodaje, la optimización del estacionamiento y los accesos, así como la incorporación de valet parking, nuevas opciones de transporte, establecimientos comerciales, restaurantes, servicios VIP y WiFi gratuito.

Anuncio de vuelos de Aeroméxico hacia la CDMX detonará el dinamismo económico de Saltillo: Alcalde

El plan contempla, además, equipamiento tecnológico y mejoras en el control del tránsito aéreo.

“La conectividad por conducto de Viva, Aeroméxico y Volaris que se está desarrollando en el aeropuerto Plan de Guadalupe, con las diferentes opciones de horarios y destinos que cada aerolínea ofrece, está pensada en brindar una mejor experiencia a los pasajeros de los sectores empresarial, turístico y social de la región sureste del Estado”, expuso la dependencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Aerolíneas
Conectividad
Vuelos

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Viva Aerobus
Aeroméxico

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
INE: A la deriva

INE: A la deriva
true

Coahuila: Invertirá CFE 500 mdp en carboeléctricas de Nava
true

POLITICÓN: ¿Habría caído Guadalupe Taddei sin el periodismo ‘tradicional’?
Mientras el contingente estudiantil toman las calles, elementos de la Policía Municipal hace acto de presencia para resguardar el orden y vigilar el desarrollo de la huelga.

Estudiantes del Tec Saltillo se manifiestan en V. Carranza; utilice vías alternas
La aerolínea confirmó la apertura de la ruta Ciudad de México-Saltillo, la cual contará con dos frecuencias diarias a partir del 18 de marzo de 2027.

Aeroméxico anuncia vuelo directo de CDMX a Saltillo; iniciará el 18 de marzo de 2027
Quetzalcóatl y el número 300 protagonizan el casco con el que el mexicano buscará dejar su sello en una nueva participación ante su público.

Checo Pérez presenta casco inspirado en Quetzalcóatl para el GP de México 2026
El presidente Donald Trump, en un mitin de campaña a favor de candidatos republicanos en el Aeropuerto Municipal de Dalton, en Dalton, Georgia, el 16 de octubre de 2026.

Elecciones intermedias en EU: ¿cómo va la contienda por el Congreso?
Netanyahu se ha mantenido firme en su postura de que Israel debe aniquilar al actual régimen de Teherán para garantizar la seguridad del Estado judío.

El primer ministro israelí Netanyahu y su rival Gadi Eisenkot tienen puntos de vista muy diferentes sobre cómo poner fin a la guerra con Irán