Saltillo, sede de reunión nacional de directores generales de CECyTEs

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    Saltillo, sede de reunión nacional de directores generales de CECyTEs
    Saltillo recibió a directores generales de los CECyTEs del país durante una jornada de intercambio de experiencias y estrategias educativas. CORTESÍA

Autoridades abordaron innovación, tecnología aplicada, mediación escolar y nuevas herramientas para mejorar la formación estudiantil

Coahuila fue sede de la Reunión Nacional de Directores Generales de CECyTEs, encuentro en el que autoridades educativas de distintas entidades compartieron experiencias y analizaron estrategias para fortalecer la educación media superior en el País.

La jornada reunió a representantes del subsistema de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados (CECyTE), con una agenda enfocada en innovación educativa, tecnología y generación de nuevas oportunidades para los estudiantes.

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Entre los asistentes estuvieron Iván Flores Benítez, coordinador nacional de los CECyTE; Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación de Coahuila; Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Xanin García Posada, subsecretaria de Educación Media, y Lucía Azucena Ramos Ramos, directora de CECyTE-EMSaD Coahuila.

$!Autoridades educativas participaron en la reunión nacional para analizar nuevas herramientas aplicadas a la enseñanza.
Autoridades educativas participaron en la reunión nacional para analizar nuevas herramientas aplicadas a la enseñanza. CORTESÍA

También participó el décimo primer regidor Carlos Gerardo Kalionchis Reyes, en representación del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, EN LA AGENDA

Durante la reunión se presentaron casos de éxito desarrollados por los CECyTE de Querétaro, Coahuila y Guanajuato, además de analizar temas relacionados con mediación escolar e innovación educativa.

$!La agenda incluyó innovación, laboratorios STEAM, gemelos digitales y tecnología industrial aplicada.
La agenda incluyó innovación, laboratorios STEAM, gemelos digitales y tecnología industrial aplicada. CORTESÍA

La agenda también incluyó contenidos sobre tecnología con propósito, laboratorios STEAM, gemelos digitales y tecnología industrial aplicada, como parte de las herramientas que buscan fortalecer los procesos de enseñanza y vincular la formación académica con las necesidades actuales.

$!Durante el encuentro, se compartieron experiencias exitosas por parte de algunos directores.
Durante el encuentro, se compartieron experiencias exitosas por parte de algunos directores. CORTESÍA

El encuentro permitió intercambiar experiencias y proyectos entre las distintas instituciones que integran el subsistema, con el propósito de identificar prácticas que puedan ser aprovechadas en beneficio de las comunidades estudiantiles.

Las autoridades destacaron que este tipo de reuniones contribuye a fortalecer la coordinación entre los CECyTEs del País y a impulsar estrategias orientadas a mejorar la calidad de la educación Media Superior.

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