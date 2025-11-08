Saltillo: según primeras pesquisas, incendio en vivienda con tres menores no fue provocado

El incendio registrado el jueves 6 de noviembre en una vivienda de la colonia Vista Hermosa en Saltillo, donde se encontraban tres menores, no habría sido provocado de manera intencional, según los primeros resultados de la investigación.

La titular de la Fiscalía Especializada para las Mujeres y la Niñez, Katy Salinas, informó que se abrió la carpeta de investigación de manera inmediata y que se recabaron datos de prueba, entre ellos las entrevistas con las niñas y con los vecinos del sector.

“La información es que la señora inició una fogata para quema de basura en su domicilio, y por un descuido se le salió de control y empezó a incendiarse su casa”, explicó Salinas. “Las niñas salieron a pedir auxilio con los vecinos. Estas versiones son coincidentes, incluso también con los vecinos”, agregó.

De acuerdo con la fiscal, la mujer fue detenida en un inicio, pero solo quedó a disposición del juez calificador, al no encontrarse elementos que indicaran una intención de lesionar a sus hijas.

“Hasta el momento no hay un delito que perseguir en torno de haber querido dañar a las niñas. Sin embargo, en coordinación con la Pronnif, estamos trabajando y las pequeñas se encuentran resguardadas con sus familiares, pues hay temas de omisión de cuidados en su atención y educación”, agregó.

La autoridad mantiene abiertas las actuaciones para confirmar las circunstancias del hecho y garantizar el bienestar de las menores.