Saltillo: según primeras pesquisas, incendio en vivienda con tres menores no fue provocado

Saltillo
/ 8 noviembre 2025
    Saltillo: según primeras pesquisas, incendio en vivienda con tres menores no fue provocado
    El caso fue atendido inicialmente por la Policía Municipal y canalizado al Ministerio Público; la Pronnif mantiene el acompañamiento de las menores, quienes permanecen bajo resguardo familiar. FOTO: ARCHIVO

La Fiscalía Especializada informó que el siniestro se originó por una fogata que se salió de control dentro del domicilio y no por una causa intencional

El incendio registrado el jueves 6 de noviembre en una vivienda de la colonia Vista Hermosa en Saltillo, donde se encontraban tres menores, no habría sido provocado de manera intencional, según los primeros resultados de la investigación.

La titular de la Fiscalía Especializada para las Mujeres y la Niñez, Katy Salinas, informó que se abrió la carpeta de investigación de manera inmediata y que se recabaron datos de prueba, entre ellos las entrevistas con las niñas y con los vecinos del sector.

“La información es que la señora inició una fogata para quema de basura en su domicilio, y por un descuido se le salió de control y empezó a incendiarse su casa”, explicó Salinas. “Las niñas salieron a pedir auxilio con los vecinos. Estas versiones son coincidentes, incluso también con los vecinos”, agregó.

De acuerdo con la fiscal, la mujer fue detenida en un inicio, pero solo quedó a disposición del juez calificador, al no encontrarse elementos que indicaran una intención de lesionar a sus hijas.

Hasta el momento no hay un delito que perseguir en torno de haber querido dañar a las niñas. Sin embargo, en coordinación con la Pronnif, estamos trabajando y las pequeñas se encuentran resguardadas con sus familiares, pues hay temas de omisión de cuidados en su atención y educación”, agregó.

La autoridad mantiene abiertas las actuaciones para confirmar las circunstancias del hecho y garantizar el bienestar de las menores.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

