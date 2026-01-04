Entre Reyes y guardias: el Día del Enfermero no debe pasar desapercibido

Mientras gran parte del País celebra el Día de Reyes, cada 6 de enero miles de enfermeras y enfermeros en México continúan su labor en hospitales y clínicas, muchas veces lejos de sus familias. La fecha suele pasar inadvertida para la mayoría, pese a la relevancia que tiene una profesión considerada como la columna vertebral del sistema de salud.

En Saltillo, personal de enfermería con décadas de experiencia y quienes hoy continúan en activo coinciden en que su trabajo va mucho más allá de la atención clínica: implica acompañamiento, contención emocional y una presencia constante en los momentos más vulnerables de los pacientes.

UNA LABOR QUE SOSTIENE AL SISTEMA DE SALUD

Dos exjefas de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hoy jubiladas tras más de tres décadas de servicio, señalan que la enfermería ha sido históricamente una de las bases operativas del Instituto. El médico indica, pero quien ejecuta, permanece y acompaña es la enfermera. “Estamos en todos los turnos y en todas las áreas”, compartieron.

De acuerdo con su experiencia, gran parte del trabajo que realizan las enfermeras permanece invisible para pacientes y familiares. Desde áreas como terapia intensiva, quirófano o pediatría, el personal de enfermería es quien mantiene el cuidado constante, incluso cuando los pacientes están inconscientes o sus familiares no se encuentran presentes.

A ello se suma la sobrecarga laboral derivada de la falta de personal y recursos, situación que, explican, suele detonar inconformidades sin que se conozca el contexto completo. “Enfermería siempre termina sacando adelante el turno, aún en condiciones adversas”, señalaron.

EL PRESENTE, CERCANÍA, PREVENCIÓN Y TRATO DIGNO

Desde el otro lado de la experiencia, Lizeth Paola Ramos Franco, enfermera del IMSS con 13 años de trayectoria, representa a quienes hoy continúan en la primera línea. Tras más de una década en el área de urgencias, actualmente se desempeña en Promoción de la Salud, donde trabaja con pacientes diabéticos, hipertensos y personas con tuberculosis.

Para Ramos Franco, el papel de la enfermería en la atención de enfermedades crónicas es fundamental, pues no solo se limita a la aplicación de tratamientos. “Ayudamos a los pacientes a sobrellevar su enfermedad, trabajamos en conjunto con nutrición, psicología y otras áreas. Pero también depende de que el paciente quiera participar en su propio cuidado”, explicó.