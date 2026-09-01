Saltillo será sede de Cumbre Empresarial de AMMJE; reunirá a empresarias de todo México

Así lo dio a conocer Marcela Mendoza Camero, presidenta de AMMJE Monclova, quien informó que el encuentro se llevará a cabo del 7 al 10 de octubre, con la participación de mujeres empresarias provenientes de distintas entidades del país. Alrededor de 60 asistentes serán representantes de Monclova.

Con la intención de reunir a mujeres empresarias y empresarios de distintos puntos del país, Saltillo será sede de la Cumbre Empresarial de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), considerada por la organización como su evento más importante a nivel nacional.

Mendoza Camero destacó que llevar esta cumbre a Coahuila representa una oportunidad para fortalecer vínculos empresariales, generar nuevas alianzas e impulsar la actividad económica y turística de Saltillo y del estado.

Actualmente, explicó, la organización cuenta con más de 30 representaciones a nivel nacional y una comunidad de más de 600 mil personas vinculadas a sus asociaciones.

Uno de los aspectos que destacó es que la cumbre estará abierta al público y no se limitará a las integrantes de AMMJE, por lo que podrán participar mujeres y hombres, sean o no socios de la organización.

El principal objetivo será generar networking y oportunidades de negocio, además de ofrecer conferencias, paneles y talleres impartidos por especialistas en temas empresariales.

Las actividades arrancarán la noche del 7 de octubre con una ceremonia de bienvenida, el registro de participantes, networking y una experiencia cultural y gastronómica en el Museo del Desierto.

Para el 8 de octubre están contempladas conferencias magistrales, paneles y encuentros de networking estratégico, con temas relacionados con liderazgo, visión global, innovación, estrategias comerciales, alianzas de valor y evolución empresarial en Coahuila y México.

Esa misma noche se realizará una callejoneada por el Centro Histórico de Saltillo, con la intención de que las visitantes conozcan parte de la oferta cultural y turística de la capital coahuilense.

El 9 de octubre se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria Nacional de AMMJE, además de conferencias enfocadas en transformación digital, crecimiento empresarial, nearshoring, expansión, sostenibilidad y estrategias comerciales. La jornada concluirá con una cena de gala.

Las actividades continuarán el 10 de octubre con una post cumbre en Monterreal y el viñedo Bodegas del Viento, donde se buscará mantener el acercamiento entre participantes y abrir nuevas oportunidades de negocio.