$!¡Saltillo será subsede de Miss México 2025! Candidatas realizarán actividades abiertas al público

Saltillo fue elegido como una de las subsedes de la concentración nacional del certamen Miss México 2025, donde 32 representantes estatales desarrollan actividades previas a la final, programada para el 30 de noviembre en Monterrey, Nuevo León. Durante la presentación del evento, Adán Sotelo, director nacional de la organización, explicó que la decisión de incluir a Coahuila responde a la intención de que las participantes vivan una experiencia más amplia del país. “Es bonito que las jóvenes puedan conocer cualquier rincón de nuestro país”, señaló, al recordar que en ediciones pasadas algunas concursantes permanecieron únicamente en el hotel sede.

Por su parte, Enrique López Aguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Saltillo, estimó una derrama económica de entre 5 y 7 millones de pesos, derivada del hospedaje, alimentación y consumo de las delegaciones y sus acompañantes. Indicó que se prevé la presencia de entre 200 y 250 personas, sumando a esto la participación mayoritariamente local. TE PUEDE INTERESAR: Tabasco ‘enloqueció’ con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 Como parte de la agenda en Saltillo, las candidatas visitarán el Museo del Desierto y espacios representativos de la ciudad. La programación contempla una visita a Parras de la Fuente este viernes 22 de noviembre, donde las participantes acudirán a Casa Náufrago como parte de la ruta vitivinícola de la región sureste, experiencia que forma parte de las actividades recreativas y culturales previstas dentro de la concentración.

Además, este domingo 23 de noviembre se realizará un evento abierto al público en Quinta Los Pastores, donde se desarrollará el concurso de danzas tradicionales y la selección del traje típico. Jesús Peña, director de la agencia MJ Modelos, detalló que el evento iniciará a las 15:00 horas y será gratuito. “Ahora que tenemos la oportunidad de que Miss México venga a nuestra ciudad, hay que aprovechar”, expresó al convocar al público saltillense. Sobre el enfoque del certamen, se explicó que Miss México es la plataforma nacional que representa a México en Miss World, certamen internacional distinto al de Miss Universo. Zait Reza, director de Miss Coahuila agregó que este certamen se distingue por su componente de “belleza con propósito”. “No nada más es la belleza externa, sino brindarle algo a la sociedad, a tu comunidad, que deje una marca positiva”, dijo.

