Fátima Bosch, Miss México, es la ganadora de Miss Universo 2025

La corona de la mujer más bella del mundo cambió de dueña esta noche, el reinado de Victoria Kjær llegará a su fin, celebrando la 74.ª edición de Miss Universo, coronando a Fátima Bosch, Miss México como la ganadora. Desde Bangkok, 122 representantes de todo el mundo se mediaron cara a cara, en pruebas en las que no solo destacará su belleza, también su inteligencia, carisma y habilidades. Miss México, Fátima Bosch, porta una corona valorada en más de 5 millones de dólares con diamantes y perlas del mar del Sur; el elemento denominado The Lumière de l’Infini no forma parte del “premio en efectivo”, pero representa el estatus del certamen y su impacto cultural. Se trata de la primera corona hecha para Miss Universo por Filipinas, exaltando una de las gemas nacionales, las perlas del mar del sur; siendo sumamente especiales por su color dorado, cultivadas a lo largo de 5 años. TE PUEDE INTERESAR: La tradición del vestido rojo que corona a México en Miss Universo, ¿Fátima Bosch lo usará?

¿CUÁL FUE EL DESEMPEÑO DE FÁTIMA BOSCH? En este 2025, Fátima Bosch, candidata de México, fue una de las grandes favoritas del público; y es que, además de la elegancia con la que se ha mostrado a lo largo de la competencia, la tabasqueña se convirtió en símbolo de empoderamiento al no dejarse intimidar por Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen en Tailandia. Con un fuerte “Fátima Bosch Fernández. ¡Viva México!”, la candidata mexicana hizo su debut en la ceremonia. Portando un traje de dos piezas que resaltaba su belleza y un peinado en ondas, fue una de las más aplaudidas por el público. Las 122 candidatas desfilaron por la pasarela con trajes de un tenue color morado e hicieron su presentación ante la ovación de los asistentes. 30 de las 122 seleccionadas fueron elegidas, de manera previa, para competir en la gala de coronación, y tomar el escenario para su pasarela en traje de baño. Fátima llegó a esta ronda junto a las candidatas de India, China, Tailandia, Guadalupe, República Dominicana, Brasil, Ruanda, Costa de Marfil, Colombia, Países Bajos, Cuba, Bangladesh, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos, Filipinas, Zimbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canadá, Miss Universo Latina, Croacia, Venezuela, Guatemala, Palestina, Nicaragua, Francia y, por elección del público, Paraguay, completan la lista. TE PUEDE INTERESAR: Miss Universo emprenderá acciones contra Nawat Itsaragrisil por trato a Fátima Bosch; Nawat ofrece disculpas Posteriormente, se eligió al top 12: las representantes de Chile, Colombia, Cuba, Guadalupe, Puerto Rico, Venezuela, China, Filipinas, Tailandia, Malta y Costa de Marfil se unen a ella para completar la lista junto a México; para después desfilar, ahora en traje de noche. El jurado tendrá que y elegir, entonces, a las cinco favoritas. Acompañadas de una orquesta en vivo, las 12 semifinalistas volvieron a tomar la pasarela para lucir su traje de noche. Fátima Bosch, la mexicana, apareció con un espectacular vestido rojo de manga larga y con detalles en color dorado al frente. Como accesorio llevó una capa de tul con la que jugó durante su caminata. Cabe destacar que las últimas tres Miss Universo mexicanas, ganaron la corona en un atuendo de color rojo. Tras el anuncio de Bosch dentro del top 12, se mostró un video de la tabasqueña en el que comparte un mensaje inspirador para las mujeres y niñas que la ven: “Que sepan que son suficiente, que no tengan miedo de ser ellas, porque hoy en día la sociedad nos ha estereotipado. (...) mi deseo es traer amor a todos los lugares donde no hay, donde hay sufrimiento, quiero el amor”. Sin embargo, México continuó su camino en la competencia a entrar en el Top 5 de las concursantes para ganar el título de Miss Universo, además de Tailandia, Filipinas, Venezuela y Costa de Marfil.

TE PUEDE INTERESAR: Nawat Itsaragrisil se disculpa, tras decirle ‘tonta’ a Fátima Bosch; Miss México no dimitirá Los finalistas participarán en dos rondas de preguntas y respuestas para evaluar sus habilidades comunicativas. En la primera ronda, se abordaron temas de interés global como la educación, la desigualdad, el empoderamiento femenino, a lo que Fátima respondió sobre los retos de ser mujer en el año 2025: “Como mujer y Miss Universo, quiero alzar mi voz y quiero ponerla al servicio de los demás para crear el cambio y tener todo fuerte y conciso. Porque somos mujeres. Las mujeres que logramos pararnos con valentía somos las que hacemos historia” dijo. Sobre el segundo cuestionamiento, las participantes respondieron a: “Si ganas el título de Miss Universo 2025, ¿cómo usarías esta plataforma para empoderar a las niñas”. A lo que Fátima contestó que “yo les diría crean en el poder de su autenticidad, crean en sí mismas. Sus sueños son importantes y jamás permitan que nadie las haga dudar de su trabajo y su voz tiene que ser escuchada”. Después conoceremos a la nueva Miss Universo.