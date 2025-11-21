Tabasco ‘enloqueció’ con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025

Los tabasqueños enloquecieron con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, quien no sólo ostentaba el título de Miss México 2025, también el ser la Flor de Tabasco 2018; congregado en el Estadio Centenario 27 de Febrero estallaron en emoción la noche del jueves. Lo que se trató de una transmisión especial por la participación de la originaria de Teapa, se convirtió en una auténtica fiesta, poco faltaba que se designara como celebración nacional. TE PUEDE INTERESAR: Fátima Bosch, Miss México, es la ganadora de Miss Universo 2025 Y por supuesto, los videos de la emoción y celebración se viralizaron en redes sociales, donde se puede observar música en vivo y miles de tabasqueños bailando.

ASÍ FUE LA CELEBRACIÓN Entre gritos, saltos y abrazos se tomó el anuncio del Steve Byrne: "la ganadora de Miss Universo es... México"; Fátima Bosch había ganado el importante certamen de belleza, y se trataba de otro triunfo más para la modelo tabasqueña. La euforia en las gradas era visible, familias enteras, amigos y desconocidos con banderas tricolor se congregaron para celebrar el triunfo de Bosch. El recinto le abrió las puertas a cerca de 10 mil 500 asistentes, el cual poco a poco abarrotado entre porras de "sí se puede, sí se puede".

El ambiente de júbilo se reportaba desde horas antes, ya sea como la ganadora u otra posición, Tabasco iba a celebrar la llegada de la compatriota a Tailandia; el estadio fue preparado con una pantalla monumental, música en vivo y producción pensada, incluyendo fuegos artificiales, para que el público tabasqueño acompañara cada etapa del concurso. La emoción se multiplicó conforme pasaba las preliminares, desde el top 30, top 12 y top 5, la población podía sentir que la corona iba a ser para la mexicana; tras el anuncio, la celebración se extendió por varios minutos con porras, luces de celulares y música regional.