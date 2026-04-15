Sin rastro de joven desde hace un mes en Saltillo; piden ayuda para encontrarlo

Autoridades de Coahuila mantienen activa la ficha de búsqueda de un joven de 26 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 14 de marzo de 2026 en Saltillo. Se trata de José Ernesto Lázaro Rocha, cuya localización es considerada prioritaria, por lo que la Comisión de Búsqueda de Personas difundió su información general y características físicas con el fin de obtener datos que permitan dar con su paradero.

De acuerdo con la ficha oficial, el joven mide aproximadamente 1.60 metros de estatura, es de complexión delgada y presenta tez morena clara. Entre sus rasgos físicos destacan cara ovalada, cabello corto, lacio y de color negro, así como ojos café claro. Además, tiene nariz afilada, boca mediana y barba poblada. Las autoridades también señalaron diversas señas particulares que podrían facilitar su identificación. Entre ellas, perforaciones visibles en el labio inferior y en una de sus orejas, así como varios tatuajes distribuidos en distintas partes del cuerpo. Se especifica que cuenta con un tatuaje con el número “1999” en el cuello, otro con la figura de un crucifijo detrás de la oreja, así como un diseño similar a una estrella en una de sus manos. Asimismo, presenta tatuajes en el pie y en ambos antebrazos.

En cuanto a la vestimenta que portaba al momento de su desaparición, se informó que vestía pantalón de mezclilla, playera y una chamarra color café, además de un arete negro en la oreja. La última vez que fue visto se registró en la ciudad de Saltillo, sin que hasta el momento se tengan datos confirmados sobre su posible ubicación o circunstancias de desaparición.

Ante esta situación, la Comisión de Búsqueda hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a su localización. Para ello, se pusieron a disposición diversos números telefónicos y canales de contacto, incluidos medios digitales, con el objetivo de agilizar la recepción de reportes. Las autoridades reiteraron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en las investigaciones y dar con el paradero del joven desaparecido.

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