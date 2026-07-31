Saltillo: supervisa Javier Díaz brigada integral de mantenimiento en Mirasierra

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó este viernes los trabajos de la brigada transversal que se llevaron a cabo en la colonia Mirasierra, donde distintas dependencias del Gobierno Municipal realizaron acciones de mantenimiento y embellecimiento urbano con el propósito de mejorar la imagen y funcionalidad de este sector de la ciudad. Durante el recorrido, el edil destacó que estas brigadas forman parte de una estrategia permanente para atender de manera integral las diferentes colonias de Saltillo, mediante la coordinación de la Dirección de Servicios Públicos, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, así como la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

“Estas cuadrillas realizan un intenso trabajo de mantenimiento y embellecimiento urbano en todos los sectores de la ciudad, y ahora tocó el turno a la colonia Mirasierra, en donde estamos supervisando la labor que realizan”, señaló Díaz González. El Alcalde afirmó que estas acciones se desarrollan durante todo el año con el objetivo de ofrecer a la población espacios más seguros, limpios y funcionales.

Entre las labores efectuadas se encuentran la limpieza y deshierbe de camellones, aplicación de pintura en cordones cuneta, delimitación de carriles de circulación con pintura blanca, eliminación de grafiti, reparación de luminarias, barrido manual y mecánico, reforestación y rehabilitación de la carpeta asfáltica para mejorar la movilidad.

Los trabajos se concentraron sobre el bulevar Mirasierra, en el tramo comprendido entre los bulevares Fundadores y Revolución, beneficiando de manera directa a miles de habitantes de este sector. Finalmente, Javier Díaz reiteró que las brigadas transversales continuarán recorriendo todos los sectores de Saltillo, sumando esfuerzos entre las distintas áreas municipales para mantener en mejores condiciones la infraestructura urbana y los espacios públicos.