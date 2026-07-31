Saltillo: supervisa Javier Díaz brigada integral de mantenimiento en Mirasierra

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    Saltillo: supervisa Javier Díaz brigada integral de mantenimiento en Mirasierra
    Javier Díaz González supervisó los trabajos de una brigada transversal en la colonia Mirasierra. CORTESÍA

En las brigadas participan de manera coordinada las direcciones de Servicios Públicos, Infraestructura y Obra Pública, y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó este viernes los trabajos de la brigada transversal que se llevaron a cabo en la colonia Mirasierra, donde distintas dependencias del Gobierno Municipal realizaron acciones de mantenimiento y embellecimiento urbano con el propósito de mejorar la imagen y funcionalidad de este sector de la ciudad.

Durante el recorrido, el edil destacó que estas brigadas forman parte de una estrategia permanente para atender de manera integral las diferentes colonias de Saltillo, mediante la coordinación de la Dirección de Servicios Públicos, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, así como la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

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“Estas cuadrillas realizan un intenso trabajo de mantenimiento y embellecimiento urbano en todos los sectores de la ciudad, y ahora tocó el turno a la colonia Mirasierra, en donde estamos supervisando la labor que realizan”, señaló Díaz González.

El Alcalde afirmó que estas acciones se desarrollan durante todo el año con el objetivo de ofrecer a la población espacios más seguros, limpios y funcionales.

$!Los trabajos se realizaron sobre el bulevar Mirasierra, entre los bulevares Fundadores y Revolución, en beneficio de miles de habitantes.
Los trabajos se realizaron sobre el bulevar Mirasierra, entre los bulevares Fundadores y Revolución, en beneficio de miles de habitantes. CORTESÍA

Entre las labores efectuadas se encuentran la limpieza y deshierbe de camellones, aplicación de pintura en cordones cuneta, delimitación de carriles de circulación con pintura blanca, eliminación de grafiti, reparación de luminarias, barrido manual y mecánico, reforestación y rehabilitación de la carpeta asfáltica para mejorar la movilidad.

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Los trabajos se concentraron sobre el bulevar Mirasierra, en el tramo comprendido entre los bulevares Fundadores y Revolución, beneficiando de manera directa a miles de habitantes de este sector.

Finalmente, Javier Díaz reiteró que las brigadas transversales continuarán recorriendo todos los sectores de Saltillo, sumando esfuerzos entre las distintas áreas municipales para mantener en mejores condiciones la infraestructura urbana y los espacios públicos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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