Saltillo: Taller de guitarra acústica abre inscripciones en la UAdeC

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, abrió las inscripciones para el taller de Guitarra Acústica, dirigido a jóvenes y adultos interesados en desarrollar sus conocimientos y habilidades musicales. Las clases comenzarán el 28 de agosto y se llevarán a cabo los viernes, de 15:00 a 17:00 horas. La inscripción tendrá un costo de 400 pesos, mientras que la mensualidad será de 600 pesos y de 500 pesos para estudiantes de la UAdeC.

Las personas interesadas pueden realizar su registro en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en la calle Hidalgo número 211, a unos pasos de la Catedral de Saltillo, en el Centro Histórico. Para solicitar mayores informes está disponible el teléfono 844 410 9705. FORMACIÓN MUSICAL PARA DISTINTAS EDADES El taller estará a cargo de Claudio Muñiz Motas, profesor y músico con amplia trayectoria, cuya experiencia docente se ha desarrollado bajo un enfoque claro, disciplinado y adaptable a personas de distintas edades y niveles de conocimiento. Durante las sesiones se trabajará en el fortalecimiento de la técnica, la interpretación y la comprensión musical, con herramientas orientadas al desarrollo artístico y a la formación constante de los participantes. Muñiz Motas laboró en la UAdeC de 1988 a 2024, institución de la que actualmente es jubilado. Durante ese periodo se desempeñó como catedrático artístico e integrante del Grupo Armónico, donde participó como requinto y segunda voz.

A lo largo de 33 años representó a la Universidad en distintos municipios de Coahuila, diversas regiones del país y escenarios internacionales, entre ellos San Antonio y Laredo, Texas, además de la Ciudad de México. Posteriormente, de enero de 2019 a junio de 2022, estuvo al frente de la Rondalla de la Universidad Tecnológica de Saltillo (UTS), Campus Derramadero. Durante su gestión como director, condujo al grupo en concursos estatales de rondallas tecnológicas, donde obtuvo el primer lugar y consiguió avanzar a la etapa regional. En esa fase, la agrupación volvió a colocarse en la primera posición.

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