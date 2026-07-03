Saltillo tendrá pabellón gastronómico con cocineras tradicionales durante el FINA 2026

Como parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes (FINA) 2026, el próximo fin de semana se instalará un pabellón gastronómico mexicano en la Plaza Nueva Tlaxcala, donde las Cocineras Tradicionales “Jesús Salas Cortés” ofrecerán una amplia variedad de platillos típicos. La venta de comida tradicional se realizará el sábado 11 y domingo 12 de julio, en un horario de 12:00 a 18:00 horas, con acceso abierto al público.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, agradeció la participación de las Cocineras Tradicionales por sumarse a las actividades del festival y contribuir a la promoción de la riqueza gastronómica de la región. “Invitamos a toda la ciudadanía a que asista en familia o con amigos a disfrutar de todos estos platillos que pondrán sobre la mesa y que están deliciosos”, expresó. El pabellón gastronómico estará coordinado por Rocío Flores Castillo y busca ofrecer a habitantes y visitantes una experiencia culinaria basada en recetas tradicionales mexicanas, como parte de la programación cultural del FINA 2026.

Las actividades se desarrollarán en la Plaza Nueva Tlaxcala, ubicada sobre la calle Allende, entre Ocampo y Juárez, en el Centro Histórico de Saltillo, a espaldas del Palacio de Gobierno. Con este tipo de eventos, el Festival Internacional de las Artes complementa su oferta cultural con espacios dedicados a la gastronomía tradicional, promoviendo el patrimonio culinario y la participación de las cocineras que preservan estas recetas.

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