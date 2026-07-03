Saltillo tendrá pabellón gastronómico con cocineras tradicionales durante el FINA 2026

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    Saltillo tendrá pabellón gastronómico con cocineras tradicionales durante el FINA 2026
    La venta de comida tradicional se realizará los días 11 y 12 de julio. CORTESÍA

El pabellón se instalará en la Plaza Nueva Tlaxcala

Como parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes (FINA) 2026, el próximo fin de semana se instalará un pabellón gastronómico mexicano en la Plaza Nueva Tlaxcala, donde las Cocineras Tradicionales “Jesús Salas Cortés” ofrecerán una amplia variedad de platillos típicos.

La venta de comida tradicional se realizará el sábado 11 y domingo 12 de julio, en un horario de 12:00 a 18:00 horas, con acceso abierto al público.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arranca-el-fina-2026-en-saltillo-con-callejoneada-y-expectativas-de-atraer-turismo-internacional-JI21386852

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, agradeció la participación de las Cocineras Tradicionales por sumarse a las actividades del festival y contribuir a la promoción de la riqueza gastronómica de la región.

“Invitamos a toda la ciudadanía a que asista en familia o con amigos a disfrutar de todos estos platillos que pondrán sobre la mesa y que están deliciosos”, expresó.

El pabellón gastronómico estará coordinado por Rocío Flores Castillo y busca ofrecer a habitantes y visitantes una experiencia culinaria basada en recetas tradicionales mexicanas, como parte de la programación cultural del FINA 2026.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-el-piano-y-voces-infantiles-dieron-vida-al-fina-2026-FB21750555

Las actividades se desarrollarán en la Plaza Nueva Tlaxcala, ubicada sobre la calle Allende, entre Ocampo y Juárez, en el Centro Histórico de Saltillo, a espaldas del Palacio de Gobierno.

Con este tipo de eventos, el Festival Internacional de las Artes complementa su oferta cultural con espacios dedicados a la gastronomía tradicional, promoviendo el patrimonio culinario y la participación de las cocineras que preservan estas recetas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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