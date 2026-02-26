Saltillo: Tráiler intenta ganarle al tren y termina partido en dos

Las prisas por llegar a tiempo a la entrega de sensores provocaron que el operador de un transporte de carga fuera embestido por el tren en el bulevar Nazario S. Ortiz, frente a los campos deportivos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el tráiler circulaba de poniente a oriente.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: deja su vehículo en la agencia y lo encuentra mal estacionado en la calle

El conductor intentó ganarle el paso a la locomotora 4756, que remolcaba un total de 15 furgones vacíos, pero recibió el impacto en el costado derecho.

Tras la colisión, el tráiler fue partido en dos y la cabina salió proyectada contra un vagón que se encontraba estacionado en sentido contrario.