Saltillo: Tráiler intenta ganarle al tren y termina partido en dos

Saltillo
/ 26 febrero 2026
    Un tráiler fue embestido por el tren en el bulevar Nazario S. Ortiz. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El accidente ocurrió frente a los campos deportivos de la Universidad Autónoma de Coahuila

Las prisas por llegar a tiempo a la entrega de sensores provocaron que el operador de un transporte de carga fuera embestido por el tren en el bulevar Nazario S. Ortiz, frente a los campos deportivos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el tráiler circulaba de poniente a oriente.

El conductor intentó ganarle el paso a la locomotora 4756, que remolcaba un total de 15 furgones vacíos, pero recibió el impacto en el costado derecho.

Tras la colisión, el tráiler fue partido en dos y la cabina salió proyectada contra un vagón que se encontraba estacionado en sentido contrario.

$!El tren remolcaba 15 furgones vacíos al momento del impacto.
El tren remolcaba 15 furgones vacíos al momento del impacto. JUAN FRANCISCO VALDÉS

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. El conductor del tráiler, perteneciente a la empresa SOLO, se identificó como José Luis Morín.

Indicó que provenía de Manzanillo, Colima, con destino a un parque industrial de la colonia Morelos.

$!El incidente afectó la circulación por más de dos horas.
El incidente afectó la circulación por más de dos horas. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La carga que transportaba, compuesta en su mayoría por sensores, quedó en pérdida total, por lo que el operador deberá responder por los daños.

El accidente afectó la circulación en ambos sentidos por más de dos horas, siendo necesaria la intervención de elementos de Tránsito Municipal para restablecer el flujo vehicular.

También acudió personal del cuerpo de Bomberos de Saltillo para controlar el derrame de diésel provocado por el doble percance.

Los daños materiales tanto en el tráiler como en el vagón aún no han sido cuantificados y serán evaluados por el agente del Ministerio Público especializado en asuntos viales.

